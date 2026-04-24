“Que amañe el debate todo lo que quiera”: Paloma Valencia respondió a condiciones de Cepeda

Faltan pocas semanas para la primera vuelta presidencial y hasta el momento todavía no ha habido un debate en condiciones con los punteros de las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Tras semanas de intercambios indirectos, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió de manera contundente a las condiciones impuestas por su principal contendor del petrismo, Iván Cepeda, para asistir a un debate público.

El candidato de la izquierda ya había dicho que aceptaba ir a debates, pero con el paso de los días ha matizado su posición, exigiendo ciertas condiciones de “juego limpio”.

Desde Cartagena, la senadora del Centro Democrático aseguró estar lista para la confrontación de ideas, restando importancia a las formas exigidas por el senador del Pacto Histórico.

“Que amañe el debate todo lo que quiera, se lo acepto incluso amañado”, afirmó la candidata, quien además lanzó un dardo directo a la gestión de su oponente: “El país tiene que ver que Cepeda no es el presidente Gustavo Petro; Cepeda es el responsable de toda la violencia que estamos viviendo porque fue él quien creó la Paz Total. Debatamos ya. El país está mirando”.