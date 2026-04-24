Le dispararon en 14 ocasiones: detalles del asesinato de un comerciante de ropa en el barrio Estadio, de Medellín

Después de ir a una cita de ortodoncia que tenía en el centro comercial Obelisco, Jesús David Villa Lamadrid fue interceptado por dos sicarios, quienes iban vestidos de negro y en una moto de media gama color naranja; se le acercaron y le dispararon en 14 oportunidades hasta acabar con su vida. Así fue el crimen de este comerciante de ropa ocurrido sobre las 6:28 de la tarde del pasado jueves en la carrera 77C con la calle 49, en el barrio Estadio, occidente de Medellín, en medio de un hecho del cual las autoridades aún no tienen mayores certezas al respecto. Según se conoció en los reportes policiales, este comerciante, residente en el barrio San Germán, comuna 7 (Robledo), de Medellín, salió en horas de la tarde a cumplir con esta cita para...