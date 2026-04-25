“Este reto que nos imponen los violentos, lo vamos a derrotar unidos”, Paloma Valencia se pronuncia tras ataques en el Cauca

La candidata a la presidencia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia llegó esta tarde a Palmira, Valle del Cauca, para expresar su solidaridad con las víctimas de la reciente ola de atentados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, al sur del país.

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El más reciente ocurrido este sábado en la vía panamericana, en el sector El Túnel, en Cajibío, que dejó 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad.

“Aquí tienen a una mujer con carácter que no le va a temblar la mano para doblegar a los violentos. Mi primera acción será militarizar la vía y fortalecer a la Fuerza Pública”, dijo la candidata en una corta rueda de prensa acompañada por el expresidente Álvaro Uribe.