Evacúan a Donald Trump tras alerta de tiroteo en cena con corresponsales

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado el sábado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado un arma de fuego, presenció la AFP.

Trump dijo que el autor del tiroteo “ha sido detenido”.

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Equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran.

La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona.

CNN y otros medios estadounidenses informaron que Trump resultó ileso.

Toda la sala fue evacuada, comprobaron periodistas de la AFP. Varios miembros del gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron evacuados.