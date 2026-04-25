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Evacúan a Donald Trump tras alerta de tiroteo en cena con corresponsales

El incidente se presentó en medio de una cena con medios de prensa en el salón de fiestas del Hotel Hilton en Washington.

  • Trump aseguró que el autor del tiroteo fue detenido. Foto Getty.
    Trump aseguró que el autor del tiroteo fue detenido. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 1 hora
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El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado el sábado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado un arma de fuego, presenció la AFP.

Trump dijo que el autor del tiroteo “ha sido detenido”.

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Equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran.

La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona.

CNN y otros medios estadounidenses informaron que Trump resultó ileso.

Toda la sala fue evacuada, comprobaron periodistas de la AFP. Varios miembros del gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron evacuados.

Informes no confirmados sugerían que una persona había resultado herida, aunque no había detalles disponibles sobre la causa de la lesión.

Reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump.

Uno de los participantes, el doctor Oz, indicó que “se efectuaron disparos”, según se escuchó en el lugar.

Agentes de policía acordonaron la zona y helicópteros la sobrevolaban el centro de la capital estadounidense.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) es la organizadora de este gran encuentro político-mediático.

Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense ataca sin descanso a la prensa, verbalmente y ante los tribunales, mientras que la influencia de sus aliados sobre el panorama mediático se expande, como la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por su competidora Paramount Skydance, controlada por la familia Ellison, allegada de Trump.

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El magnate, a diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1920, siempre había desdeñado la velada en su calidad de presidente.

Esta cena, a la que asisten cientos de periodistas y directivos de prensa con sus invitados del mundo político y económico, se celebra cada año a finales de abril. Recauda fondos para becas y premios.

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