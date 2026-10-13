Vaticano confirma que se están haciendo pruebas para saber si el cáncer en el pulmón del papa León XIV se extendió

Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos este martes 13 de octubre, después de detectarle una masa cancerosa, reveló e informó el Vaticano tras el éxito de la intervención.

El papa “se despertó con normalidad” después de la operación y después regresó a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado. Una fuente del Vaticano agregó que el papa había pedido la cena.

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“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”.