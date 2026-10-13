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Vaticano confirma que se están haciendo pruebas para saber si el cáncer en el pulmón del papa León XIV se extendió

Según lo revelado por el Vaticano y las autoridades médicas, el procedimiento al sumo pontífice se desarrolló según lo previsto y sin contratiempos. El papa XIV después pidió la cena.

  • León XIV ya descansa en su habitación y ha reanudado sus actividades con normalidad, mientras se aguardan los resultados de análisis complementarios. FOTO: AFP
    León XIV ya descansa en su habitación y ha reanudado sus actividades con normalidad, mientras se aguardan los resultados de análisis complementarios. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 51 minutos
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Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos este martes 13 de octubre, después de detectarle una masa cancerosa, reveló e informó el Vaticano tras el éxito de la intervención.

El papa “se despertó con normalidad” después de la operación y después regresó a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado. Una fuente del Vaticano agregó que el papa había pedido la cena.

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“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”.

“El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones”, indicó el comunicado.

Al ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas.

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