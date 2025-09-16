“Alias Lámpara no dejaba que yo viera a mi hijo”: papá del menor golpeado en Castilla

Los hechos de violencia que implicarían a Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, irían más allá de las agresiones físicas. Rafael Adrián Botía, padre del menor agredido el pasado fin de semana en el barrio Castilla, de Medellín, manifestó que desde que su expareja comenzó una relación con este hombre, impidió que tuviera cualquier contacto con su hijo.
“No sabía nada de mi hijo y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé”, explicó este venezolano, señalando que la situación se venía presentando hace un par de meses, cuando su expareja inició una relación sentimental con este señalado integrante del grupo delincuencial Los Mondongueros.