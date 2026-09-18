Cancillería declaró urgencia manifiesta para garantizar expedición de pasaportes

La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en el servicio de expedición de pasaportes. Se trata de una medida que permite a las entidades estatales contratar de forma directa e inmediata y así garantizar que se preste un servicio. “El Ministerio les reitera a los colombianos, en el país y en el exterior, que el servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional”, dijo la entidad en un comunicado. La Cancillería también explicó que la contratación que se derive de esta figura estará limitada a lo “indispensable”, como el servicio de expedición de pasaportes y visa. Entretanto, inició la estructuración de un proceso de licitación pública para atender la necesidad de manera permanente.

La noticia se conoce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara las solicitudes de aclaración presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Mientras, el Tribunal mantuvo vigente la medida cautelar que suspendió provisionalmente el nuevo modelo de producción y expedición y pasaportes, que llegó tras una lucha permanente del gobierno de Gustavo Petro con la firma Thomas Greg & Sons, que producía los documentos desde hace años. En ese sentido, la decisión judicial consideró que una providencia del 3 de septiembre era suficientemente clara en cuanto al alcance de esa medida cautelar. Por ende, no había lugar a modificar ni precisar sus efectos. Después de la decisión del 3 de septiembre, la Cancillería acudió nuevamente al Tribunal para pedir precisiones sobre la forma en que debía continuar la expedición de pasaportes mientras permanece suspendida la ejecución de esos instrumentos. Hay un detalle clave. La Cancillería pidió permiso al Tribunal para usar las libretas que ya están en inventario, listas para ser personalizadas, pero este respondió que ese punto ya estaba resuelto. La entidad también planteó inquietudes sobre la personalización, suministro y distribución de esas libretas. La respuesta del Tribunal fue que esas definiciones no corresponden al juez dentro del alcance de la medida cautelar. Lea también: ¿Qué pasará con los pasaportes tras la suspensión del convenio de Petro? Según la providencia, no le corresponde sustituir a la administración en la planeación, dirección o ejecución de las medidas que considere necesarias para enfrentar la situación. En otras palabras, la decisión judicial mantiene la suspensión, pero deja en manos del Gobierno la búsqueda de los mecanismos administrativos, contractuales, presupuestales o logísticos necesarios para garantizar que los colombianos sigan recibiendo sus documentos. Por ahora, hay un colchón cercano a los 600.000 pasaportes, mientras la contratación de emergencia por la urgencia manifiesta apenas empieza.

¿Por qué se suspendieron los convenios?