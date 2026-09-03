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¿Qué pasará con los pasaportes tras la suspensión del convenio de Petro?

El canciller Omar Bula confirmó que el servicio continuará con normalidad tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Procuraduría ya había hecho varias alertas.

  • El nuevo modelo de pasaportes fue presentado por el presidente Gustavo Petro a comienzos de este 2026. Foto: Presidencia
    El nuevo modelo de pasaportes fue presentado por el presidente Gustavo Petro a comienzos de este 2026. Foto: Presidencia
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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El Gobierno salió este jueves a dar un parte de tranquilidad frente a la expedición de pasaportes, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente dos convenios que hacen parte del nuevo modelo implementado durante la administración de Gustavo Petro.

El canciller Omar Bula Escobar y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguraron que la decisión judicial no provocará una interrupción en la expedición de pasaportes y pidieron a los ciudadanos no acudir masivamente a las oficinas de atención ni a los consulados por temor a quedarse sin el documento.

Bula explicó que el país cuenta actualmente con un inventario de 600.000 pasaportes, de los cuales unos 410.000 están disponibles de inmediato y otros 190.000 llegarán el próximo 10 de septiembre. Según el canciller, este volumen permite garantizar la prestación del servicio durante más de cuatro meses.

No se pierda: Tribunal suspendió convenios del modelo de pasaportes impulsado por Petro, ¿afecta el servicio?

“Queremos mandar un mensaje sobre todo de calma. No se va a interrumpir la emisión de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila”, afirmó Bula, quien insistió en que no existe motivo para que los ciudadanos corran a tramitar sus documentos ante una eventual suspensión del servicio.

A su turno, Rodrigo Lara, quien además se encuentra como gerente encargado de la Imprenta Nacional tras la salida de Viviana León, señaló que los equipos técnicos y jurídicos de esa entidad y de la Cancillería ya revisan los alcances de la decisión del Tribunal para determinar las actuaciones que correspondan y presentar las respectivas aclaraciones dentro del proceso judicial.

El pronunciamiento del Gobierno se dio después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, suscritos dentro del esquema mediante el cual se puso en marcha el nuevo modelo de pasaportes.

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La decisión, sin embargo, no implica que desde este momento se deje de expedir el documento. De hecho, el propio Tribunal ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar que los pasaportes continúen siendo expedidos durante la suspensión.

¿Qué encontró el Tribunal?

Aunque el Gobierno busca transmitir tranquilidad sobre la continuidad del servicio, la decisión judicial deja expuestas varias dudas sobre la forma en que fue implementado el nuevo modelo. El Tribunal encontró una “sucesión de cronogramas incumplidos”, informes institucionales contradictorios, ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, además de dudas sobre el cumplimiento de requisitos presupuestales.

El despacho también advirtió, entre otras, que esa incertidumbre no es meramente hipotética, pues podría comprometer el suministro de las libretas y eventualmente afectar la continuidad del servicio. Por eso ordenó que la Cancillería, el Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal entreguen un informe detallado en un plazo de 20 días hábiles.

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En ese contexto, ayer el periodista Melquisedec Torres, columnista en EL COLOMBIANO, reveló que el Gobierno Petro habría incluido un “mico” en el decreto de presupuesto de 2026 para insistir en validar el nuevo modelo de pasaportes.

Según su denuncia, el artículo 72 del documento presupuestal buscó exceptuar a empresas estatales de los trámites de Conpes y Confis, pese a que el negocio con Portugal y Francia comprometía vigencias futuras por cerca de $1,5 billones.

La maniobra, sin embargo, fue detectada por el demandante y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que cuestionó que esa disposición pudiera sustituir los requisitos legales y constitucionales para comprometer esos recursos.

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Alertas de Procuraduría

Las dudas del Tribunal se suman a las advertencias que la Procuraduría General de la Nación había planteado dentro del mismo proceso judicial y que cuestionan de fondo la manera como el Gobierno estructuró el nuevo modelo.

El Ministerio Público ha señalado que el convenio, por más de $1,3 billones, presenta serios problemas de planeación. Entre sus reparos está que no habría contado con estudios de mercado, análisis financieros sólidos ni evaluaciones que permitieran determinar la razonabilidad del precio pactado.

Según la Procuraduría, la estructura utilizada para vincular a la Imprensa Nacional y la Casa da Moeda de Portugal habría permitido acudir a una contratación directa bajo la figura de cooperación internacional, pese a que, según su análisis, la empresa portuguesa es una sociedad anónima sometida al derecho privado y no un organismo internacional o una entidad extranjera de derecho público.

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Para el ente de control, además, la participación financiera de la entidad portuguesa representaría apenas cerca del 21% del valor del convenio, muy por debajo del 50% que, según su interpretación, sería necesario para aplicar la excepción de contratación invocada.

En otras palabras, la Procuraduría cuestionó que la Imprenta Nacional opere como intermediaria mientras la empresa portuguesa asume buena parte de la ejecución. Las alertas también alcanzan la estructura financiera del convenio, vigente de abril de 2026 a marzo de 2036.

Colombia debe garantizar la compra mínima de 1,5 millones de libretas al año, independientemente de la demanda, a 17 euros cada una, lo que supone un compromiso mínimo de 255 millones de euros durante la década.

La Procuraduría advirtió también un déficit presupuestal inicial de más de $375 millones y riesgos por la obligación de pagar en euros, debido a las fluctuaciones cambiarias.

Preguntas y respuestas

¿Se seguirán expidiendo pasaportes después de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
Sí. La expedición de pasaportes continuará durante la suspensión provisional de los convenios. El Tribunal ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
¿Cuántos pasaportes tiene disponibles actualmente Colombia?
El país cuenta con un inventario de 600.000 pasaportes: unos 410.000 están disponibles de inmediato y otros 190.000 llegarán el 10 de septiembre de 2026. Según la Cancillería, este inventario permitiría mantener el servicio durante más de cuatro meses.
¿Qué convenios de pasaportes suspendió provisionalmente el Tribunal de Cundinamarca?
El Tribunal suspendió provisionalmente el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, acuerdos que hacen parte del esquema utilizado para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes.
¿Por qué el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió los convenios del nuevo modelo de pasaportes?
El Tribunal encontró cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios y falta de soportes verificables sobre aspectos como infraestructura, personal y avance de la operación. También planteó dudas sobre el cumplimiento de requisitos presupuestales y advirtió posibles riesgos para el suministro de libretas.
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