Video | Dos pilotos de Nascar se pusieron a pelear como boxeadores tras la carrera; ¿qué sucedió?

Las emociones que manejan los automovilistas muchas veces no salen a flote, pues su concentración tiene que estar centrada al máximo en controlar los veloces coches que conducen, principalmente en una competición de alto nivel como lo es la Nascar Cup en territorio estadounidense.
Justamente por la tensión que manejan los pilotos de la competición, un segundo lugar en carrera significa mucho, tanto así que puede desencadenar en una pelea digna del título mundial del peso wélter en boxeo. Los pilotos Ryan Blaney (#12 del Team Penske de Ford) y Carson Hocevar (#77 de Spire Motorsports de Chevrolet) se fueron a las “trompadas” en los boxes tras finalizar la carrera en Bristol, Connecticut, Estados Unidos.