El Pentágono destina US$450 millones para reducir su dependencia de China en tungsteno

El tungsteno dejó de ser solamente un mineral asociado a la actividad minera para convertirse en una pieza estratégica de la carrera tecnológica y militar entre Estados Unidos y China. El Gobierno estadounidense tiene previsto invertir US$450 millones para adquirir 20% de Elmet Group, compañía estadounidense dedicada a la producción y procesamiento de este mineral, en una operación que busca fortalecer la capacidad local y reducir la dependencia de Pekín.

La transacción se realizará mediante una estructura de capital preferente rescatable y, además de la participación accionaria, le permitirá al Pentágono nombrar un director independiente en la junta de Elmet. Tras conocerse la operación, las acciones de la compañía subieron 55%.

El movimiento se enmarca en la estrategia de Washington para asegurar el suministro de minerales considerados críticos para industrias como la defensa, la electrónica y la fabricación de componentes tecnológicos.

El tungsteno tiene aplicaciones en hardware militar debido a sus propiedades físicas y también es utilizado en herramientas industriales y otros productos de alta exigencia.

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George K. Kollitides II, director de la unidad de defensa económica del Departamento de Defensa de Estados Unidos, señaló que el tungsteno “es esencial para los sistemas que protegen a los guerreros estadounidenses y mantienen la disuasión”, por lo que, según explicó, la inversión busca asegurar una capacidad de procesamiento que el país considera estratégica.

La preocupación de Washington está relacionada, en buena medida, con la concentración de la cadena mundial del tungsteno. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la producción minera mundial alcanzó 85.000 toneladas métricas en 2025, frente a 82.000 toneladas un año antes. China produjo alrededor de 67.000 toneladas, cerca de 79% del total mundial.

Kazajistán, por su parte, produjo unas 2.400 toneladas tras el inicio de la producción comercial de la mina Boguty, mientras que Rusia y Corea del Norte registraron cerca de 2.000 toneladas cada uno.

Pero el dominio chino no se limita a la extracción. El país también tiene un peso determinante en las etapas de procesamiento y transformación, lo que ha convertido al tungsteno en uno de los minerales que Estados Unidos busca incorporar a cadenas de suministro más diversificadas.

La presión aumentó en 2025, cuando China estableció controles de exportación sobre determinados productos de tungsteno, dentro de una política más amplia de restricciones a minerales considerados estratégicos. Desde entonces, los precios del mineral se han disparado y, según el material suministrado, se han multiplicado por ocho.

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