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Nuevo video del terremoto en Pereira muestra cómo desapareció el piso 12 del edificio Invico

Un video en 360 grados muestra cómo el terremoto en Pereira provocó el colapso del piso 12 del edificio Invico el 10 de agosto.

  • Nuevo video del terremoto en Pereira muestra cómo colapsó el piso 12 del edificio Invico. FOTO: Tomada de redes.
    Nuevo video del terremoto en Pereira muestra cómo colapsó el piso 12 del edificio Invico. FOTO: Tomada de redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 45 minutos
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Un nuevo video en 360 grados permite dimensionar la fuerza del terremoto que sacudió a Pereira el pasado 10 de agosto. Las imágenes muestran, en cuestión de segundos, cómo el piso 12 del edificio Invico quedó reducido a escombros.

La grabación fue realizada por un motociclista que transitaba por la Avenida Circunvalar de Pereira cuando comenzó el movimiento telúrico, de magnitud 7,4. La cámara 360° que llevaba instalada registró los momentos de mayor tensión y la afectación de varias estructuras del sector.

Así quedó el piso 12 del edificio Invico

En las imágenes se observa cómo el movimiento comienza a sacudir los vehículos, los cables de energía y las edificaciones ubicadas alrededor. En medio de los fuertes movimientos, empiezan a desprenderse partes del edificio Invico.

Segundos después ocurre uno de los momentos más impactantes de la grabación, el piso 12 de la estructura colapsa y queda reducido a escombros, mientras el nivel superior cae sobre este. El edificio queda visualmente como si pasara directamente del piso 11 al 13.

El motociclista, ante el temor y la incertidumbre provocados por el terremoto, detiene su vehículo y se baja para ponerse a salvo. Mientras camina por la zona, la cámara continúa registrando la escena y permite observar los daños ocasionados en otras construcciones del sector.

También se evidencian afectaciones en edificaciones de uno y dos pisos, mientras ciudadanos salen de sus viviendas y permanecen en las calles ante el riesgo de nuevos movimientos.

Las imágenes se han difundido ampliamente en redes sociales y vuelven a poner en perspectiva la magnitud del terremoto que golpeó a Pereira y otros departamentos del país durante la mañana del 10 de agosto, cuando miles de personas apenas comenzaban su jornada.

Puede leer: Colombia entra en la etapa de reconstrucción tras el terremoto con 122 contratos y más de 26 mil millones: así va la fase

El balance que dejó el terremoto

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 3 de septiembre, el terremoto dejó 331 personas fallecidas, 4.519 heridas y 122 desaparecidas. Además, 364 personas fueron rescatadas.

La emergencia también provocó graves daños en infraestructura. Según el balance oficial, 201.010 viviendas resultaron averiadas y 36.336 quedaron destruidas.

En cuanto a edificaciones, el reporte registra 5.889 estructuras afectadas y 709 colapsadas, cifras que muestran el impacto que tuvo el movimiento telúrico en las zonas más afectadas.

Entérese: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto

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