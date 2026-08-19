Alcalde Eder confirma que en Cali faltan 9 personas por encontrar bajo los escombros

Tras una semana de ocurrido el terremoto de magnitud 7,4, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que quedan nueve personas atrapadas bajo los escombros, pues la lista de desaparecidos fue depurada en conjunto con diferentes autoridades.

Así lo expresó el mandatario de la capital caleña en entrevista con Blu Radio, resaltando que, aunque inicialmente se reportó un número mayor de desaparecidos, en un trabajo conjunto entre la Cruz Roja, la oficina de gestión del riesgo y las autoridades locales, se cruzaron los reportes de llamadas iniciales con los listados de personas fallecidas, heridas o que ya habían aparecido sanas y salvas.

Las 9 víctimas se encuentran localizadas en tres edificaciones colapsadas en las cuales los equipos de socorro continúan trabajando a toda marcha. “No hay que olvidar, cada cada una de estas personas es una vida, cada una de estas personas es un hijo o es un hermano, una hermana, y estamos eso sí, priorizando, la recuperación de estas personas y no pararemos hasta que todas se recuperen”.

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Eder aclaró que se espera que entre hoy miércoles, 19 de agosto, y mañana jueves, sean rescatadas estas personas. “Ahí seguimos trabajando y no nos iremos hasta que recuperemos a todo el mundo. Yo espero que sea hoy; si no es hoy, pues entonces espero que sea mañana, pero estamos trabajando a toda velocidad”, agregó el mandatario ante el medio mencionado.

El alcalde reconoció que la posibilidad de encontrarlos con vida en este punto es “altamente improbable”, pero los rescatistas mantienen viva la fe debido a precedentes en otras tragedias mundiales donde se han rescatado sobrevivientes hasta 9 o 10 días después del colapso.