Perú enfrenta a disidentes de las FARC en la frontera con Colombia durante “operación Zancudo”

Militares y policías de Perú se enfrentaron a miembros del grupo armado Comandos de la Frontera, conformado por disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC, en una zona fronteriza con Colombia, informó el gobierno peruano.

El fuego cruzado se produjo en un pequeño centro poblado de la región de Putumayo, en el noreste peruano, luego de que el grupo fuera ubicado tras labores de inteligencia. El enfrentamiento, de cuya fecha no informan las autoridades, “obligó a los criminales a huir”, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Tres de ellos cayeron al río Yaricaya.

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“Las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos”, señalaron las autoridades. Las fuerzas de seguridad peruanas retomaron el control de la zona donde encontraron un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra y municiones.

También se incautaron “equipos ligeros de combate, uniformes tipo ejército de Colombia, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas”, según la institución.

El ministerio indicó que la operación “Zancudo” de las fuerzas combinadas tenía por objetivo el control territorial de la zona fronteriza y garantizar la seguridad de la población local.

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Comandos de la Frontera es uno de los grupos disidentes de la disuelta guerrilla FARC, que dejó de existir a mediados de la década pasada al entregar sus armas al gobierno colombiano, con el que firmó un acuerdo de paz.

El viernes pasado, el recientemente asumido gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, capturado jefe de los Comandos de la Frontera.

Entre el 21 y 25 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia se reunieron en Lima para firmar acuerdos de seguridad y cooperación fronteriza.

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