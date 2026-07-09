Pese a pataleta de Petro, ministro de Defensa dice que “Fuerza Pública reconoce a De la Espriella”

A pesar de la postura del presidente Gustavo Petro frente al gobierno entrante, y de que ha dicho que el presidente electo es su candidato Iván Cepeda, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que la Fuerza Pública reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo y aseguró que garantizará una transición institucional en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.

“Las autoridades electorales ya dijeron quién será el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026 y es el doctor Abelardo de la Espriella. También está claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el presidente Gustavo Petro”, dijo Sánchez.

El ministro explicó que tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional continuarán actuando bajo el principio de neutralidad política y cumplirán las órdenes del presidente Petro hasta el último día de su mandato.

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“La Fuerza Pública va a mantener siempre su neutralidad política, va a mantener siempre su firmeza en cumplir y acatar la Constitución y la ley”, sostuvo.