Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pese a pataleta de Petro, ministro de Defensa dice que “Fuerza Pública reconoce a De la Espriella”

El jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la Fuerza Pública respetará el resultado de las elecciones y garantizó que la transición entre gobiernos se desarrollará conforme a la Constitución. “Va a mantener siempre su neutralidad política”, dijo Sánchez.

  • Ministro de Defensa manda mensaje para calmar el debate público. FOTO: Colprensa
    Ministro de Defensa manda mensaje para calmar el debate público. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

A pesar de la postura del presidente Gustavo Petro frente al gobierno entrante, y de que ha dicho que el presidente electo es su candidato Iván Cepeda, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que la Fuerza Pública reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo y aseguró que garantizará una transición institucional en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.

“Las autoridades electorales ya dijeron quién será el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026 y es el doctor Abelardo de la Espriella. También está claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el presidente Gustavo Petro”, dijo Sánchez.

El ministro explicó que tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional continuarán actuando bajo el principio de neutralidad política y cumplirán las órdenes del presidente Petro hasta el último día de su mandato.

Lea también: “Poner a Colombia primero”, el manifiesto de Cecilia López, Ocampo, Oviedo y otros líderes del centro previo al cambio de poder

“La Fuerza Pública va a mantener siempre su neutralidad política, va a mantener siempre su firmeza en cumplir y acatar la Constitución y la ley”, sostuvo.

Sánchez también hizo un llamado a disminuir la confrontación política y pidió que el debate público se dé con argumentos y no con descalificaciones. “Comportémonos todos a la altura; que surjan los argumentos y no los insultos. O nos unimos como nación o perdemos como Estado, y el Estado somos todos”, manifestó.

¿Qué fue lo que dijo Petro sobre las elecciones?

Aunque han pasado ya más de dos semanas desde la segunda vuelta de las elecciones, y pese a que Abelardo de la Espriella ya recibió su credencial del CNE como mandatario electo, Petro salió a decir esta semana que el presidente electo era Iván Cepeda.

No solo convocó a marchas en todo el país el 20 de julio, día de a instalación del próximo Congreso y cuando daría su último discurso como jefe de Estado, sino que agregó: “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”. Días más tarde, sin embargo, dijo que respetaba a los millones de colombianos que habían votado por el mandatario electo.

En el mismo trino, Petro insistió en su narrativa de fraude electoral y de problemas con el software de las elecciones; y hasta dijo que a la campaña de Abelardo de la Espriella le había entrado plata del extranjero, algo que es ilegal en el país.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

No obstante, el abogado Dan Newlin, a quien señaló de ser el donador del dinero, ha salido a decir que no tuvo nada que ver con la contienda presidencial y que no dio los supuestos 1,8 millones de dólares que dice el presidente.

Siga leyendo: Empiezan a llover propuestas: Abelardo recibió 18 proyectos en su primer empalme regional, ¿todos se pueden cumplir?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre Abelardo de la Espriella?
Pedro Sánchez afirmó que la Fuerza Pública reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y que garantizará una transición institucional conforme a la Constitución y la ley. Recordó que Gustavo Petro seguirá siendo el presidente de la República hasta el 6 de agosto de 2026 y que, hasta esa fecha, la Fuerza Pública continuará obedeciendo sus órdenes.
¿Qué pasará con la Fuerza Pública durante la transición?
Según el ministro, las Fuerzas Militares y la Policía mantendrán su neutralidad política, cumplirán la Constitución y acatarán las órdenes del presidente en ejercicio hasta el final de su mandato y, posteriormente, las del nuevo jefe de Estado.
¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre las elecciones?
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la legitimidad del gobierno entrante y ha sostenido que Abelardo de la Espriella no ganó las elecciones. Las autoridades electorales, sin embargo, certificaron oficialmente el resultado de los comicios.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos