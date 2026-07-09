Cecilia López, Ocampo, Oviedo y otros líderes del centro le piden a Abelardo renunciar a ciudadanía gringa

El “centro político” se pronunció con un “manifiesto” a casi tres semanas de la segunda vuelta presidencial, en el que envió mensajes al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la oposición en cabeza del senador Iván Cepeda y el que será expresidente, Gustavo Petro. Entre esos, que De la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense.
En ese documento está la firma de figuras como el excandidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo y los exministros Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López. No aparece Sergio Fajardo ni Claudia López, quienes suelen asociarse con ese punto del espectro político.
Entre esos tres, al menos, ninguno apoyó a Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.
En el documento se elogia la alta participación en la jornada electoral del 21 de junio, se critica el llamado a la desobediencia civil del senador Iván Cepeda, se invita al presidente electo De la Espriella a ser “símbolo de la unidad nacional”, entre otros temas.
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