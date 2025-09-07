Petro reprochó al Pacto Histórico por el voto secreto en la elección de magistrado de la Corte Constitucional

Tácitamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció que hay miembros de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso que no están votando de acuerdo con el Gobierno.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario criticó a la bancada por haber usado el voto secreto en la elección de magistrado de la Corte Constitucional realizada la semana pasada, en la que resultó ganador el exdefensor del pueblo Carlos Camargo.

En contexto: El gobierno perdió el pulso por la Corte: con 62 votos, Carlos Camargo ganó la votación del Senado y será magistrado

“Jamás una bancada progresista en un Congreso o parlamento debe hacer uso del voto secreto, así la norma lo permita. No tiene nada que ocultar y la democracia debe ser transparente. Les solicito no hacer uso del voto secreto, y mostrar de manera pública su voto. Lo secreto es de las mafias”, dijo Petro.

En la elección de magistrado de la Corte Constitucional llevada a cabo el miércoles pasado, Camargo, obtuvo 62 votos, frente a 41 obtenidos por la candidata que le gustaba al Gobierno, María Patricia Balanta.

Una diferencia tan grande de votos resultó sorpresiva para el Gobierno, que contaba con alcanzar la mayoría. Eso solo pudo significar que varios de los senadores que le prometieron al Gobierno votar por Balanta finalmente no lo hicieron.

El jefe de Estado ya había lanzado duras críticas al Senado luego de la elección de Camargo. “Quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia. Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”, había dicho Petro en X.

Con la derrota, Petro planteó la necesidad de reorganizar sus relaciones con el Congreso y se habló de la salida de tres ministros, que aún no se ha concretado.