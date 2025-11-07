El Metro de Medellín reiteró que está prohibido hacer campaña política en sus instalaciones

Con el fin de garantizar una operación segura y respetuosa en toda su red, el Metro de Medellín reiteró la prohibición de realizar actividades de proselitismo político en estaciones, pasarelas, escaleras, plazoletas y demás espacios bajo su administración.

La empresa recordó que esta medida se ampara en la Ley 996 de 2005, la cual busca evitar aglomeraciones y situaciones que puedan alterar el orden o afectar la experiencia de viaje de los usuarios. Por ello, ninguna persona o grupo político puede realizar campañas, distribuir propaganda ni adelantar actividades a favor o en contra de partidos, movimientos o candidatos dentro de las instalaciones del sistema.

Asimismo, el Metro precisó que está prohibida la producción y difusión de contenidos multimedia con fines electorales en estos espacios, ya sea por parte de aspirantes o de sus equipos de campaña. Acciones como el perifoneo, el volanteo o la instalación de material proselitista tampoco están permitidas.

La entidad hizo una petición a los actores políticos y a la ciudadanía a respetar los espacios del sistema, recordando que la cultura Metro se basa en el respeto por las diferencias ideológicas, religiosas y políticas.

En cuanto a las rutas de buses integradas y no integradas que emplean la tarjeta Cívica como medio de pago, el Metro aclaró que son operadas por empresas privadas, por lo que el manejo de publicidad o propaganda dentro de estos vehículos no está bajo su competencia.