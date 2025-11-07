x

Carriel antioqueño recibió denominación de origen de la SIC

El bocadillo veleño, el bizcocho de achiras del Huila, el crisantemo de Colombia son otros productos cobijados con esta marca.

  • El carriel hizo parte de los aparejos de viaje de los arrieros antioqueños. Ahora hace parte de un selecto grupo de emblemas de la colombianidad . FOTO julio herrera
El Colombiano
07 de noviembre de 2025
bookmark

La Asociación de Fabricantes del Tradicional Carriel Antioqueño recibió de la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad para utilizar la Denominación de Origen con el carriel antioqueño, uno de los símbolos de la arriería y la antioqueñidad. La medida fue formalizada mediante la Resolución 72998 del 18 de septiembre y comunicada el 7 de noviembre de 2025.

La decisión se adoptó tras comprobar que el producto cumple con los criterios de calidad, reputación y vínculo geográfico establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en la normativa nacional sobre propiedad industrial.

La Denominación de Origen reconoce productos que, por su procedencia geográfica, adquieren características relacionadas con el saber tradicional y el entorno cultural. En este caso, la SIC valoró los materiales, las técnicas de fabricación y los conocimientos transmitidos de generación en generación que definen al carriel como una pieza artesanal con identidad propia.

Este bolso de cuero, generalmente con doce compartimientos, fue durante siglos un elemento indispensable para los arrieros que cruzaban las montañas, pues les servía para guardar herramientas, documentos, alimentos y objetos personales.

Actualmente, la producción del carriel se concentra en los municipios de Jericó, Envigado, El Retiro, Támesis y Fredonia, donde los artesanos continúan elaborándolo con las técnicas que empleaban sus antepasados. Cada pieza conserva un proceso manual que incluye el tratamiento del cuero, el corte, el bordado y el ensamblaje, lo que garantiza su autenticidad y calidad.

Con este reconocimiento, el Estado busca fortalecer las economías locales y proteger el saber artesanal frente a imitaciones industriales o importaciones que no cumplen con los estándares tradicionales.

Por su parte, Adriana Mejía, gerente de Artesanías de Colombia, celebró la decisión y aseguró que “el carriel antioqueño representa la identidad nacional y la fuerza de los artesanos”. Con la inclusión de este producto en el sistema de denominaciones de origen, la lista de bienes protegidos por su vínculo cultural y territorial en Colombia sigue creciendo. El carriel se consolida así no solo como un accesorio funcional, sino como un símbolo del patrimonio cultural, histórico y económico de Antioquia y del país.

“El carriel antioqueño queda posicionado en el selecto grupo de Denominaciones de Origen protegidas en Colombia, que incluye cafés regionales, el bocadillo veleño, el bizcocho de achiras del Huila, el crisantemo de Colombia y la cerámica negra de la Chamba, entre otros, lo distinción que les otorga prestigio, diferenciación y respaldo institucional en los mercados nacionales e internacionales”, se lee en el comunicado oficial de la entidad estatal.

Utilidad para la vida