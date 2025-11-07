x

“Nunca duden de sus hijos”: el mensaje de la exseñorita Bogotá tras la condena a su abusador

La exreina envió un mensaje a los padres, hermanos, abuelos y a las mujeres que son o han sido víctimas de abuso/acoso sexual, para que denuncien y protejan su integridad.

  • María Camila Correa Montalvo, exseñorita Bogotá 2021, se pronunció tras condena a docente por abuso sexual. FOTOS: Concurso Nacional de Belleza - captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

07 de noviembre de 2025
bookmark

17 años esperó la exseñorita Bogotá 2021, María Camila Correa Montalvo, para que se hiciera justicia por el flagelo que sufrió en el colegio donde estudiaba cuando tenía 12 años.

Recientemente se conoció que Farley José López Henao fue condenado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, tras haber realizado tocamientos indebidos contra la exreina cuando él se desempeñaba como docente y ella cursaba cuarto de primaria en un colegio de Cali, Valle del Cauca.

En contexto: Condenaron a docente por abusar sexualmente de la exseñorita Bogotá, María Camila Correa, cuando era niña

Los hechos ocurrieron en mayo de 2008 durante las fiestas patronales de la institución, cuando López Henao, en calidad de autoridad, le pidió a la alumna que llevara unos materiales a un cuarto ubicado detrás del teatro del recinto. Fue en ese mismo lugar donde la tomó del brazo y vulneró su intimidad.

En 2010 se inició un proceso penal contra el docente, quien fue señalado por evidencias que demostraban que hubo indicios de soledad en el lugar donde ocurrió el abuso y por su comportamiento posterior con la entonces menor de edad.

Declaraciones de María Camila Correa Montalvo

Después de tantos años de procesos, María Camila al fin pudo decirle a aquella niña que no la defraudó y que se hizo justicia. “Hace 17 años, un profesor quiso arrebatarme la niñez. Tenía 12 años y me quedé callada por miedo y por pensar que nadie me iba a creer, ni siquiera mis papás”, inició contando.

Y agregó: “Cada audiencia era una revictimización, pues las aplazaban por excusas patéticas y nada pasaba. Miro hacia atrás a la niña de 12 años que lloraba en un altar pidiendo justicia- y le digo que no la defraudé- que lo logramos porque nunca se rindió”.

Entérese: Polémica en Miss Universo: candidata de México fue agredida verbalmente por alto directivo del certamen

La exreina terminó enviando un sentido mensaje a los padres de Colombia: “Nunca duden de sus hijos. Una chiquita, un chiquito de 12 años no miente. Y a quienes sienten miedo de hablar, aquí estoy yo para decirles que no están solas. Soy la voz de muchas que callaron o que aún callan por miedo. Y les puedo decir que, aunque la justicia se demore, llega”.

En el primer trimestre de 2025, Bogotá registró alrededor de 2.404 alertas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en entornos escolares o educativos.

Siga leyendo: Presidente de Miss Universe tomó medidas contra directivo que agredió a la representante de México: “No permitiré que ninguna sea humillada”

