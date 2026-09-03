Video | Incómodo momento vivió expresidente Petro en vuelo a México

El incidente ocurrió mientras Petro se encontraba ubicado en la cabina de primera clase. De repente, fue reconocido por un ciudadano, al parecer colombiano, que al pasar cerca de su asiento, le gritó de manera efusiva la consigna: “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, protagonizó un particular episodio durante su viaje rumbo a México tras abordar un vuelo de la aerolínea Aeroméxico . Esta decisión se vio precedida por la negativa de la aerolínea colombiana Avianca a transportarlo debido a las repercusiones derivadas de su inclusión en la Lista Clinton de los Estados Unidos.

Esta frase hace alusión directa a la campaña política del hoy presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Frente a la sorpresiva interpelación, el exmandatario optó por ignorar al ciudadano al revisar su teléfono celular y limitarse a sonreír sin emitir ninguna respuesta verbal.

Petro viajó a México con la autorización previa del Congreso de la República para cumplir una agenda académica y editorial, que incluye dictar una conferencia sobre crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Esta salida internacional del expresidente ya venía precedida de serias dificultades logísticas en Colombia. El pasado 30 de agosto, el expresidente tenía planeado viajar en un vuelo de Avianca, pero la aerolínea canceló su tiquete a última hora debido a su aparición en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, comúnmente conocida como Lista Clinton, pues fue incluido el 24 de octubre de 2025.

El propio exmandatario confirmó el inconveniente en Ciudad de México durante una charla grabada para el programa de televisión del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. “Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos”, expuso el exmandatario ecuatoriano en la conversación.

Sobre la decisión de Avianca, expertos han sostenido que la sanción impuesta por la OFAC a Petro establece el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales bajo jurisdicción de los Estados Unidos, pero no contiene una prohibición general que le impida viajar en avión.