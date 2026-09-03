María Corina Machado cuestiona tratado petrolero entre EE.UU. y Delcy Rodríguez: “Venezuela necesita mucho más que dinero”

La líder de la oposición venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, dijo que Venezuela “necesita mucho más que dinero”, tras el inédito acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya legitimidad objeta.

En un video grabado desde el exilio, y publicado en X este jueves, 3 de septiembre, Machado dijo que “el sector petrolero es sólo una parte de la inmensa reconstrucción” en Venezuela”, que “requiere inversiones colosales”.

“En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada”, aseguró Machado, que salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la firma de un “histórico” acuerdo con Venezuela que otorga a su país el 20% de la gigantescas reservas de petróleo venezolano.

El convenio da a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de crudo en 17 campos en diferentes zonas del país. Venezuela considera que obtendrá beneficios por 209.000 millones de dólares en 25 años.

Venezuela tiene las mayores mayores reservas certificadas de hidrocarburos del mundo, con más de 300.000 millones de barriles. Pero su producción sigue siendo muy limitada tras décadas de inversión insuficiente, sanciones y corrupción.

“Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un RÉGIMEN ILEGÍTIMO, le pertenece al pueblo venezolano”, dijo Machado. “Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, el palacio de gobierno, sostuvo.