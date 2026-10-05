Petrobras y Ecopetrol culminan “histórica campaña” de exploración de gas de US$1.000 millones en el Caribe

Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia y Ecopetrol S.A. culminaron la mayor campaña exploratoria desarrollada hasta ahora en aguas profundas del Caribe colombiano, tras dos años y medio de operación continua.
El proyecto incluyó la perforación de cinco pozos exploratorios y representó una inversión aproximada de US$1.000 millones. Según las compañías, las operaciones finalizaron sin accidentes ni incidentes operacionales.
La campaña estuvo enfocada en ampliar el conocimiento sobre el potencial gasífero de esta zona del país y movilizó talento, proveedores, conocimiento y capacidades especializadas hacia Colombia.