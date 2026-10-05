Declaración de renta: estas son las multas que le pueden cobrar por pasarse de la fecha

Para cerca de 7 millones de personas naturales en Colombia, las próximas semanas marcan el cierre del calendario para cumplir con una de las obligaciones tributarias que más puede impactar el bolsillo si se deja para después: la declaración de renta. Para el año gravable 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estableció que las personas naturales deben presentar su declaración de renta entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT. Por eso, a medida que se acercan las últimas fechas del calendario, revisar si existe la obligación de declarar y conocer el día exacto del vencimiento resulta fundamental para evitar costos adicionales. La Dian ha señalado que los colombianos suelen cumplir con esta obligación. De hecho, el año pasado se alcanzó un récord de 6,5 millones de declaraciones de renta presentadas. Sin embargo, todavía existen contribuyentes que presentan la declaración después del plazo, que la diligencian con información equivocada o que, aun estando obligados, simplemente no la presentan. Y dejar pasar la fecha no es un asunto menor. Una declaración extemporánea puede generar una sanción que crece con cada mes o fracción de mes de retraso. Le puede interesar: Declaración de renta: estas son las cédulas que deben declarar esta semana, entre el 14 y el 18 de septiembre

Pasarse de la fecha puede costar desde $524.000

El artículo 641 del Estatuto Tributario establece que quien presenta la declaración de renta después del vencimiento debe liquidar una sanción equivalente al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin que esta pueda superar el 100% del impuesto o de la retención, según corresponda. Esto quiere decir que no es necesario esperar un mes completo para que exista sanción. Si el contribuyente se pasa incluso por unos días, ya puede configurarse una fracción de mes para efectos del cálculo. Pero ¿qué ocurre cuando la declaración no arroja impuesto a cargo? En ese caso, la sanción se calcula sobre el 0,5% de los ingresos brutos obtenidos durante el año gravable por cada mes o fracción de retraso. Si tampoco se registraron ingresos, la base pasa a ser el 1% del patrimonio líquido por cada mes o fracción de demora. Además, existe una sanción mínima. El artículo 639 del Estatuto Tributario establece que las sanciones tributarias no pueden ser inferiores a 10 UVT. Como la UVT para 2026 es de $52.374, el mínimo asciende a aproximadamente $524.000. En otras palabras, aun cuando el cálculo porcentual de la sanción sea inferior, el contribuyente podría terminar pagando ese valor mínimo. A esto se suma otro costo: los intereses moratorios. El artículo 634 del Estatuto Tributario establece que estos deben liquidarse sobre el valor adeudado mientras permanezca pendiente el pago. Lea más: ¿Debe declarar renta? Esto debe revisar para evitar sanciones de la Dian Mauricio Sabogal, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero), advierte que dejar pasar el vencimiento no es una buena alternativa, incluso cuando la persona no tenga liquidez suficiente para pagar el saldo. “Cuando no existe suficiente liquidez, la peor decisión es dejar pasar el vencimiento. Presentar la declaración a tiempo evita el costo adicional por extemporaneidad”. La diferencia es importante: presentar la declaración y pagar el impuesto son dos obligaciones distintas. Una persona puede estar obligada a declarar y, después de hacer la liquidación correspondiente, no tener impuesto a cargo. “Declarar y pagar no son lo mismo. Una persona puede estar obligada a presentar su información ante la Dian sin que eso signifique necesariamente que tendrá un impuesto a cargo”, explicó Sabogal.

¿Quiénes deben declarar renta por el año gravable 2025?

Otro punto que puede generar confusión es quién está obligado a presentar la declaración. No se trata únicamente de personas con salarios altos. La obligación puede surgir por diferentes movimientos económicos realizados durante 2025. Para este proceso, deben declarar quienes hayan cumplido al menos una de las siguientes condiciones: - Tener un patrimonio bruto igual o superior a $224,1 millones, equivalentes a 4.500 UVT, al 31 de diciembre de 2025. - Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a $69,7 millones, equivalentes a 1.400 UVT. - Haber realizado consumos con tarjeta de crédito por $69,7 millones o más. - Haber efectuado compras por $69,7 millones o más. - Haber acumulado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por $69,7 millones o más durante el año. - Ser responsable del IVA al cierre del año gravable, cuando se cumplan las condiciones correspondientes. - Superar alguno de estos topes, sin embargo, no significa automáticamente que la persona tenga un impuesto por pagar. Conozca también: Estas son las personas que deben declarar renta en septiembre 2026 El resultado final depende de los ingresos que sean considerados gravables, las rentas exentas, deducciones, retenciones y los demás elementos que intervienen en la liquidación. Por eso, uno de los primeros pasos antes de presentar la declaración es revisar cuidadosamente la información que aparece en los sistemas de la Dian. La declaración sugerida no reemplaza la revisión del contribuyente La Dian dispone de información reportada por terceros y herramientas que facilitan el diligenciamiento de la declaración. Sin embargo, el contribuyente no debería asumir que todos esos datos son necesariamente correctos. Puede haber duplicidades, omisiones, errores de clasificación o información que no corresponda con los movimientos reales de la persona. La recomendación de Ibero es contrastar los datos disponibles con certificados de ingresos, extractos bancarios, certificados de retención y los documentos que respalden las deducciones y demás conceptos incluidos en la declaración. Esto también resulta relevante porque una declaración con información inexacta puede generar consecuencias tributarias diferentes a las de una declaración simplemente presentada después del vencimiento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para este año, la declaración de renta de personas naturales debe presentarse por el portal transaccional de la Dian. Antes de iniciar el proceso, la entidad recomienda verificar que el RUT esté actualizado y contar con las condiciones necesarias para realizar el trámite, incluida la firma electrónica cuando corresponda.

¿Qué hacer si no hay dinero para pagar?

El contribuyente que sabe que tendrá un saldo a pagar puede enfrentar una segunda preocupación: tener que conseguir el dinero antes del vencimiento. En ese escenario, presentar oportunamente la declaración permite evitar la sanción por extemporaneidad. Si queda un saldo pendiente, este seguirá generando intereses hasta que sea pagado. Ibero recomienda comparar cuidadosamente el costo de financiar ese pago mediante una tarjeta de crédito o un préstamo frente a las alternativas disponibles. Como referencia, la tasa de interés moratorio tributario se ubicó en 27,66% efectivo anual en agosto, mientras que la tasa de usura para septiembre fue de 29,24%. La Dian también contempla facilidades de pago que pueden extenderse hasta por cinco años, dependiendo de las condiciones y requisitos aplicables. Puede leer: Los morosos de la Dian deben más de $61 billones en impuestos La clave, entonces, está en no confundir la falta de liquidez con la posibilidad de ignorar la obligación. Si la persona está obligada a declarar, presentar a tiempo puede evitar que una deuda tributaria termine creciendo por una sanción adicional, mientras se revisan las alternativas para cubrir el saldo. Con el calendario acercándose a su última fecha, la recomendación para los contribuyentes es revisar primero si están obligados, confirmar el vencimiento según los dos últimos dígitos del NIT, verificar la información y presentar la declaración dentro del plazo. Dejar el trámite para después puede convertir una obligación tributaria manejable en un costo considerablemente mayor. Bloque de preguntas y respuestas: