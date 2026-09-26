Así se destaparon los 32 casos de corrupción en el interior de Ecopetrol durante el gobierno Petro

En la calle Post Oak de Houston, en un edificio de lujo, funciona la oficina internacional de Ecopetrol. En Bogotá, en el piso 12 de la sede principal, despachan la Presidencia, tres vicepresidencias, la dirección de regulación y un grupo de asesores y secretarias. Y en la calle 85 con carrera 11, en el norte de la capital, operaba una clínica veterinaria llamada Sintiendo Huellas.
Los tres lugares aparecen en el expediente de la auditoría forense interna que revisa 32 macrocasos de presunta corrupción en la petrolera durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). Según los resultados preliminares, el entramado toca contratos por más de $10 billones.
Correos, chats y testimonios de altos ejecutivos de la petrolera y de filiales como Cenit, ISA y la oficina de Houston se entregan o se recuperan bajo cadena de custodia. Los hallazgos irán a la Fiscalía, pero también al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.
“Si solo la mitad de esos 32 casos resultan tener asidero penal, el saqueo a Ecopetrol va a desplazar al de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como el más grande escándalo de corrupción del gobierno Petro. Y en ese caso ya van más de 10 capturas”, dijo a El Tiempo un vicepresidente de Ecopetrol.
La revisión tomará entre cuatro y ocho meses. Al frente está Ricardo Rodríguez Yee, exvicecontralor, presidente del Comité de Auditoría y Riesgos de la compañía y miembro de junta.
El mismo informe sostiene que los implicados usaron sedes alternas para reunirse, mensajería cifrada para no dejar rastro en los servidores de la empresa y presiones para sacar a técnicos que se negaban a avalar operaciones perjudiciales para la petrolera.
Luis Felipe Henao, vocero de los accionistas minoritarios en la junta, asegura que la auditoría no es un ajuste cosmético sino un mecanismo para blindar el patrimonio de 50 millones de colombianos y lograr que “cada contrato resista el escrutinio”. Según el informe de riesgo, Henao llegó a comparar la dimensión del caso con un “proceso 80.000”.
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