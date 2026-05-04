Piden esclarecer asesinato de joven a manos de la Policía en Medellín: esta es la versión de la familia

Lo que empezó como una salida rutinaria de Marlon Rivas Rojas con sus amigos en el barrio López de Mesa terminó en un confuso homicidio que hoy sacude a la comuna 7 (Robledo). Por un lado, sus familiares aseguraron que se debió a un abuso de la fuerza pública, mientras que desde la Policía Nacional indicaron que todo se trató de una muerte en medio de un presunto hurto.
La muerte de Marlon, quien apenas iba a cumplir los 18 años el próximo 17 de julio, ocurrió a las 2:30 a.m. del pasado viernes en la carrera 65 con la calle 74, al frente del comando de la Policía Antioquia, en el barrio Caribe, noroccidente de Medellín.