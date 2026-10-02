Piloto apuñalado de Flydubai contó desde el hospital cómo sobrevivió en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

El piloto indio Smit Machchhar contó desde una cama de hospital el momento más crítico del vuelo FZ1073 de Flydubai. Herido durante el ataque de su copiloto, sintió que el avión comenzaba a perder altura y decidió hacer un último esfuerzo para abrir la puerta de la cabina y permitir que los pasajeros ingresaran.
Machchhar habló de lo ocurrido este viernes 2 de octubre, durante una llamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien difundió la conversación en un video en redes sociales. El comandante, que tiene 17 años de experiencia en aviación y 11 como capitán, habló mientras se recupera de las heridas sufridas durante el altercado.
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“Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera”, dijo Machchhar.