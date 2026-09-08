Pilotos del avión de Amazon salen del hospital tras estrellarse en Miami: dejó cinco muertos

Los dos pilotos que viajaban a bordo del avión de carga operado para Amazon que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami fueron dados de alta del hospital, dos días después del accidente que dejó cinco personas muertas en tierra. La actualización fue entregada por la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, quien confirmó que ambos tripulantes sobrevivieron al impacto y ya no permanecen bajo atención hospitalaria. Otras tres personas continúan internadas: dos se encuentran en estado crítico y una permanece estable. En contexto: Avión de Amazon se incendió tras salirse de la pista en Miami; esto se sabe

El accidente ocurrió el domingo 6 de septiembre, poco antes de las 2:00 p. m., cuando el vuelo 7598, operado por la compañía 21 Air para Amazon, llegó a Miami procedente de San Juan, Puerto Rico. El Boeing 767-300 se salió del extremo de la pista durante el aterrizaje, atravesó una cerca perimetral y terminó impactando varios vehículos. Los dos pilotos eran los únicos ocupantes de la aeronave. Aunque resultaron heridos, lograron sobrevivir a un accidente que tuvo consecuencias mortales para cinco personas que se encontraban en tierra. Las cinco víctimas mortales se encontraban en una camioneta utilizada por trabajadores de una empresa de limpieza contratada por compañías aéreas. El avión la embistió después de abandonar la superficie de la pista. Un segundo vehículo también fue impactado. Lea más: Reportan cinco muertos en accidente de avión de carga de Amazon que se salió de pista en Miami

La aeronave, un Boeing 767-300 construido en 1994, quedó aproximadamente 400 metros después del final de la superficie asfaltada de la pista. El accidente provocó un incendio. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) asumió la investigación. Su presidenta, Jennifer Homendy, informó que los investigadores recuperaron las cajas negras, que contienen las grabaciones de voz de la cabina y los datos del vuelo.

La investigación todavía no ha establecido una causa del accidente. Entre los aspectos que están siendo analizados se encuentran las condiciones meteorológicas, la velocidad de la aeronave, sus sistemas mecánicos, las actuaciones de la tripulación y las condiciones de seguridad de la pista. El accidente también tuvo consecuencias para la operación del Aeropuerto Internacional de Miami. Varias pistas permanecieron cerradas mientras los investigadores y equipos de emergencia trabajaban en el lugar, lo que provocó retrasos y afectaciones en cientos de vuelos. *Redacción con información de AFP Siga leyendo: De la Espriella tras su encuentro con Marco Rubio: “La alianza estratégica entre Colombia y EE. UU. está más firme que nunca” Bloque de preguntas y respuestas: