Estos son los detalles del acuerdo entre Colombia y EE. UU. por minerales críticos y energía nuclear

Colombia y Estados Unidos suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre minerales estratégicos, como parte de una agenda bilateral que también incluye cooperación en materia de energía nuclear. El acuerdo establece un marco de cooperación no vinculante entre ambos gobiernos y deberá desarrollarse respetando la legislación colombiana y la soberanía del país. La finalidad del acuerdo es ampliar la cooperación más allá de la extracción de minerales y avanzar en actividades relacionadas con el conocimiento del territorio, el procesamiento de materias primas, la inversión y la innovación tecnológica. Para el caso colombiano, se trata de exploración, procesamiento y comercio de minerales considerados estratégicos, entre ellos las tierras raras (17 elementos químicos), el litio, el cobre y el tungsteno. El memorando fue anunciado este 8 de septiembre en Barranquilla por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Minas y Energía. Puede leer: En Colombia, empresa buscaba oro y halló tungsteno: un metal que movió US$5.430 millones en 2025

Qué hay detrás del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos

Bajo esta figura, cada país mantiene la soberanía sobre sus propios recursos naturales. El memorando no otorga derechos de explotación sobre yacimientos específicos ni garantiza por sí mismo la llegada de inversiones. En ese orden, su alcance es establecer un marco de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, mientras que cualquier decisión sobre proyectos, empresas o capital deberá someterse a las normas y aprobaciones de las respectivas legislaturas. El interés de Washington está relacionado con la alta concentración de estas cadenas de suministro en China. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), China produjo cerca del 80% del tungsteno mundial en 2025, con unas 67.000 toneladas de las 85.000 extraídas globalmente. En el caso de las tierras raras, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que China concentró alrededor del 60% de la producción minera mundial en 2024 y cerca del 90% de la separación y refinación, una etapa clave porque transforma el mineral extraído en insumos utilizables por la industria. Por eso, reducir la dependencia de China en estas cadenas de suministro se ha convertido para la administración de Donald Trump en un asunto de seguridad nacional, debido a su importancia para sectores estratégicos como la tecnología, la defensa y la transición energética. Conozca más: Sector minero alista US$4,7 billones para la construcción de nuevas minas en Colombia Uno de los componentes centrales del acuerdo es fortalecer el conocimiento geológico de Colombia para identificar oportunidades relacionadas con minerales estratégicos. La cooperación también contempla facilitar la identificación de oportunidades de inversión y promover proyectos considerados de interés estratégico para el país. La apuesta del Gobierno es que este conocimiento contribuya a atraer inversión responsable y a desarrollar capacidades que permitan aprovechar los recursos minerales dentro de las cadenas asociadas a la transición energética.

Colombia busca agregar valor a sus minerales

El memorando plantea avanzar en el procesamiento con valor agregado, el reciclaje y la diversificación de las cadenas de suministro. La intención expresada por el Gobierno es que Colombia no se limite a extraer y exportar materias primas, sino que pueda desarrollar actividades industriales y tecnológicas alrededor de sus recursos minerales. “Colombia no puede limitarse a exportar materias primas: tenemos que convertir nuestro potencial minero y energético en industria, empleo formal, innovación y desarrollo para las regiones”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda. Según la funcionaria, la cooperación con Estados Unidos permitirá avanzar con mayor conocimiento técnico y mejores estándares en sectores considerados estratégicos para la transición energética.

La Cancillería y el Ministerio de Minas y Energía señalan que la agenda busca posicionar a Colombia como un socio confiable en cadenas relacionadas con tecnologías limpias, infraestructura eléctrica, baterías e industrias avanzadas. El acuerdo también contempla la adopción de altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza para las actividades asociadas a estos minerales.

Colombia y EE. UU. también firmaron un memorando sobre energía nuclear