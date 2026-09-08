Estudiantes no son capaces con textos superiores a 400 palabras: pruebas Pisa alertan sobre baja comprensión lectora a nivel mundial

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa) encendió las alarmas sobre un retroceso en el aprendizaje y, en especial, de una de las competencias más importantes: se registró el nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado en ciencias, lectura y matemáticas, con una caída especialmente alarmante en la competencia lectora.
El diagnóstico se dio tras evaluar a aproximadamente 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países. Después de un análisis enfocado en áreas de ciencias, lectura y matemáticas, se encontró que en la última década (2015-2025) el promedio en comprensión lectora cayó 28 puntos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, 14 puntos se perdieron tan solo entre la edición de 2022 y la de 2025.
Para tener en cuenta la gravedad de los resultados, dado que la OCDE calcula que una variación de 20 puntos equivale a un curso o año de escolarización aproximadamente, los estudiantes evaluados hoy van casi un año y medio por detrás de las habilidades que tenían los jóvenes de hace una década.
Este panorama se vuelve crítico si se tiene en cuenta que para la OCDE, la lectura es como la “llave” indispensable para el resto de las materias, por lo que, al deteriorarse esta competencia, se debilita la base que permite a los estudiantes realizar actividades académicas cotidianas, como resolver un problema de álgebra, interpretar un experimento científico o analizar fuentes históricas.