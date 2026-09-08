Estudiantes no son capaces con textos superiores a 400 palabras: pruebas Pisa alertan sobre baja comprensión lectora a nivel mundial

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa) encendió las alarmas sobre un retroceso en el aprendizaje y, en especial, de una de las competencias más importantes: se registró el nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado en ciencias, lectura y matemáticas, con una caída especialmente alarmante en la competencia lectora. El diagnóstico se dio tras evaluar a aproximadamente 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países. Después de un análisis enfocado en áreas de ciencias, lectura y matemáticas, se encontró que en la última década (2015-2025) el promedio en comprensión lectora cayó 28 puntos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, 14 puntos se perdieron tan solo entre la edición de 2022 y la de 2025. Para tener en cuenta la gravedad de los resultados, dado que la OCDE calcula que una variación de 20 puntos equivale a un curso o año de escolarización aproximadamente, los estudiantes evaluados hoy van casi un año y medio por detrás de las habilidades que tenían los jóvenes de hace una década. Este panorama se vuelve crítico si se tiene en cuenta que para la OCDE, la lectura es como la “llave” indispensable para el resto de las materias, por lo que, al deteriorarse esta competencia, se debilita la base que permite a los estudiantes realizar actividades académicas cotidianas, como resolver un problema de álgebra, interpretar un experimento científico o analizar fuentes históricas.

¿Qué hay detrás del bajo rendimiento lector detectado por las pruebas Pisa?

Una de las dinámicas detectadas por las pruebas digitales y los cuestionarios realizados es que para los estudiantes de la actualidad hay un “muro” de 400 palabras, pues cuando se enfrentan a textos que superan este número, tienen complicaciones para realizar lecturas sostenidas y comparar de forma crítica la información distribuida en diferentes párrafos. Lea también: Colombia se raja en las pruebas Pisa: solo 1 % de los jóvenes alcanza niveles altos De igual manera, hay una pérdida de procesos de pensamiento a nivel superior, ya que los alumnos con menor capacidad lectora fallan notablemente en tareas que exigen evaluar y reflexionar sobre la información, recordar detalles integrados o unificar e interpretar datos provenientes de múltiples fuentes independientes. Las pruebas también detectaron un auge de “lectores apresurados” frente a “lectores precisos”. Esto quiere decir que, a la hora de abordar el examen, la proporción de lectores capaces de procesar con exactitud y velocidad frases sencillas (precisos) se redujo en un 6% entre 2018 y 2025, mientras que los estudiantes que realizan lecturas extremadamente rápidas pero dan respuestas erróneas e inmediatas (apresurados) subieron al 12% del total en la OCDE en el mismo período. Un detalle encontrado fue el rendimiento de los estudiantes en las últimas partes de la prueba Pisa, el cual empeoró. Esto demuestra una menor disposición o capacidad física y cognitiva para mantener una atención concentrada, perseverar ante tareas difíciles y tolerar el esfuerzo prolongado a medida que avanzan los minutos. Asimismo, se observa una fuerte correlación entre la caída de los resultados en lectura y la pérdida de actitudes como la curiosidad por aprender o la perseverancia para “terminar lo que se empieza”.

¿A qué se debe la caída en el nivel de lectura?

Para la OCDE, este desmoronamiento educativo se debe a varias causas, entre ellas el abuso de pantallas y redes sociales. El organismo concluyó que la omnipresencia de dispositivos personales interactivos fomenta el ocio pasivo. Los datos revelan que los estudiantes de la OCDE dedican una media de 3.4 horas al día al ocio digital, frente a las 3 horas dedicadas al aprendizaje en días escolares, por lo que la presencia de dispositivos también genera distracción en el aula; el 28% de los alumnos de la OCDE afirma que sus compañeros se distraen en clase por el uso de móviles, lo que se traduce en una pérdida directa de 11 puntos en las pruebas de ciencias.

También se halló un mal uso de la inteligencia artificial. El estudio sugiere que los alumnos con menor rendimiento emplean herramientas de IA de manera pasiva, como, por ejemplo, para generar resúmenes automáticos de artículos de forma que se eviten el esfuerzo intelectual y los procesos críticos de aprendizaje. En contraste, hay sistemas de alto rendimiento como Singapur o Corea del Sur que integran estas plataformas de forma moderada como un soporte activo para la enseñanza. Esta caída también puede ser producto de secuelas del covid-19. Los jóvenes evaluados en 2025 tenían 10 u 11 años al inicio de la pandemia (quinto de primaria). Este periodo es pedagógicamente crucial, ya que marca el paso de la adquisición de las competencias básicas (saber leer y escribir) hacia el desarrollo de habilidades avanzadas de comprensión lectora compleja y resolución de problemas. Las interrupciones de clase y el consecuente aumento del absentismo escolar debilitaron drásticamente esta transición formativa. Un factor alarmante es la pérdida del acompañamiento familiar. El apoyo e interés de las familias en la actividad escolar diaria de los estudiantes han mostrado un retroceso generalizado en la última década, viéndose esto reflejado en la tasa de alumnos que conversan semanalmente con sus padres sobre sus problemas o sobre lo que hacen en la institución educativa, la cual ha caído drásticamente en los últimos años. Siga leyendo: Cuatro cifras que ayudan a entender los bajos resultados de Colombia en las pruebas Pisa 2025 Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas