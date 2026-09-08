Pilotos del avión de Amazon salen del hospital tras estrellarse en Miami: dejó cinco muertos

Los dos pilotos que viajaban a bordo del avión de carga operado para Amazon que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami fueron dados de alta del hospital, dos días después del accidente que dejó cinco personas muertas en tierra.
La actualización fue entregada por la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, quien confirmó que ambos tripulantes sobrevivieron al impacto y ya no permanecen bajo atención hospitalaria. Otras tres personas continúan internadas: dos se encuentran en estado crítico y una permanece estable.
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