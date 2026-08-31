En plena ola de extorsiones en el país, 700 policías protegerán la cosecha cafetera de Antioquia

La Policía Nacional puso en marcha el Plan Cosecha 2026, una estrategia de seguridad para proteger a caficultores, recolectores y comunidades durante la temporada de recolección en el Suroeste antioqueño.
El lanzamiento oficial se realizó el pasado viernes 28 de agosto en Concordia, en un momento en que el sector enfrenta una doble amenaza: el deterioro climático por El Niño y la presión criminal de las disidencias de las Farc.
Cerca de 500 uniformados de distintas especialidades llegarán como refuerzo a la región. Sumados al personal de las estaciones locales, el dispositivo alcanza aproximadamente 700 efectivos desplegados en vías, fincas cafeteras y centros de acopio de los 25 municipios de la subregión.
Entérese: Él era Gabriel Ortiz, el reconocido empresario cafetero asesinado por sicarios en el Parque del Artista de Itagüí
El despliegue incluye 14 Grupos de Reacción Motorizada, el GOES, Carabineros, SIJIN, Inteligencia, GAULA, Tránsito y Transporte e Infancia y Adolescencia, además de peritos en automotores, documentología y balística.
Según informó la fuerza pública, las acciones se ejecutarán en coordinación con la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía, las Fuerzas Militares, Migración Colombia y el gremio cafetero.
“Vamos a adelantar un trabajo de anticipación y prevención. El agradecimiento a todos los ciudadanos, residentes y visitantes para que acaten las normas de convivencia y seguridad ciudadana”, señaló el general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Región de Policía.