Él era Gabriel Ortiz, el reconocido empresario cafetero asesinado por sicarios en el Parque del Artista de Itagüí

El hombre que fue asesinado este fin de semana en inmediaciones del Parque del Artista, en Itagüí, era un querido empresario cafetero del Oriente y el Suroeste antioqueño.
Según informaron las autoridades, la víctima fue identificada como Gabriel Jaime Ortiz Londoño, quien era líder de la marca de café Kapeira, con sede en municipios como Ciudad Bolívar, La Ceja y Medellín.
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A través de las redes sociales, Ortiz Londoño se había ganado el aprecio de muchos amantes del café por enseñar cómo era el proceso de producción y ayudar a otras personas a emprender.
En una publicación en su cuenta de Instagram, la marca Kapeira lamentó el fallecimiento de Gabriel.
“Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero tu amor, tu ejemplo y tu bondad vivirán para siempre en nuestros corazones”, escribió la marca.