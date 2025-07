Pobreza monetaria cayó en 2024, pero no gracias a los subsidios del Gobierno Petro: estas son las razones

Por ejemplo, un hogar de cuatro personas fue considerado pobre si sus ingresos totales mensuales fueron inferiores a $1.840.792. Al contrastarlo con el salario mínimo legal vigente de 2024, que fue de $1.462.000 (incluyendo subsidio de transporte), queda claro que un solo salario mínimo no basta para sacar a una familia de la pobreza .

El Dane actualizó sus indicadores de pobreza monetaria para 2024, revelando que 16,2 millones de colombianos vivían con ingresos por debajo de la línea de pobreza , es decir, menos de $460.198 mensuales per cápita.

La variación del ingreso real por quintiles entre 2023 y 2024 revela que fueron los ingresos laborales y las ayudas provenientes de los hogares (remesas y similares), no las transferencias del Estado, los que más contribuyeron a mejorar el bolsillo de los colombianos .

Por ejemplo, en el quintil más pobre (quintil 1), la contribución del ingreso laboral fue de 1,97 puntos porcentuales, mientras que las ayudas institucionales restaron 1,68 puntos . Es decir, los subsidios se comportaron como un freno, no como un acelerador.

El análisis por quintiles –que divide a la población según nivel de ingreso– deja claro que las ayudas institucionales del Estado (subsidios y transferencias) no solo no jalonaron el ingreso, sino que en algunos casos lo redujeron .

Pero el dato más desconcertante para Machado es otro: el de las ayudas institucionales. Según los datos oficiales del Dane , las transferencias del Gobierno no solo no ayudaron a reducir la pobreza, sino que contribuyeron a aumentarla en varios quintiles, especialmente entre los más pobres.

Por su parte, Germán Machado, el economista y profesor de la Universidad de los Andes, no oculta su sorpresa frente a los resultados, a pesar de que el crecimiento económico del país fue modesto en 2024, los ingresos de los hogares aumentaron de forma significativa, y eso, dice, explica buena parte de la caída en los índices de pobreza.

“Eso claramente muestra una conclusión muy atípica”, advierte. “Lo que sugieren los datos es que el Gobierno nacional debe replantear su estrategia de ayudas y subsidios. No están siendo eficientes, y eso debería encender las alarmas ”.

“ Lo que muestran los datos es que la redistribución está aumentando la pobreza. Hoy tenemos un sistema absolutamente distorsionado, que no transfiere los recursos de los más ricos a los más pobres ”, critica Galvis.

Pero hay un dato más preocupante, para ella, la política redistributiva del Gobierno —ese conjunto de medidas para transferir recursos de los sectores más ricos a los más pobres— no solo no está ayudando, sino que está empeorando la situación .

“El país no puede depender solo del ciclo económico para enfrentar la pobreza”, concluye Machado y agrega: “Necesitamos una política social que funcione, que llegue y que realmente ayude a cerrar las brechas, no a ensancharlas”.

La advertencia no es menor: si el crecimiento de la economía colombiana se desacelera —como ya anticipan varios analistas— y las ayudas del Estado siguen sin mejorar su impacto redistributivo, la reducción de la pobreza podría estancarse o incluso revertirse .

Por lo tanto, para Machado, las cifras no dejan mucho margen de interpretación. “ Con cifras oficiales del Dane se puede concluir que la política social del Gobierno Petro está aumentando la pobreza, y que lo que compensa ese mal efecto es el crecimiento económico que el país está teniendo gradualmente ”.

Si bien hay una reducción general, esta no es uniforme, ni mucho menos fruto de una política social efectiva. “Lo que tenemos hoy no es una redistribución funcional, sino una política que no logra transferir recursos de manera eficiente y que, en algunos casos, incluso está aumentando la pobreza”, enfatizó Galvis.