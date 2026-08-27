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Pogacar ganó la sexta etapa de la Vuelta, aunque su exceso de ambición genera preguntas; Tejada ya es top-10

El esloveno Tadej Pogacar se consolidó en el liderato de la Vuelta a España al ganar la sexta etapa, en la que vivió un gran susto al salirse de la carretera. Tejada arribó en el quinto lugar

  • Tadej Pogacar celebra su victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España, jornada en la que amplió su ventaja y también vivió un gran susto. FOTO GETTY
    Tadej Pogacar celebra su victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España, jornada en la que amplió su ventaja y también vivió un gran susto. FOTO GETTY
  • Tejada ya es décimo en la Vuelta. FOTO GETTY
    Tejada ya es décimo en la Vuelta. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Tadej Pogacar (UAE Emirates) quiere ganar todo lo que encuentra a su paso, como lo ratificó este jueves al conquistar la sexta etapa de la Vuelta a España. Sin embargo, el esloveno también vivió un gran susto al salirse de la carretera durante el descenso del último puerto.

Para fortuna suya, no cayó de la bicicleta, pudo retomar rápidamente el camino y terminó imponiéndose en un gran mano a mano con el español Enric Mas (Movistar), al tiempo que aumentó su ventaja en el primer lugar de la clasificación general.

En el recorrido de 177,4 kilómetros entre Alcossebre y Castelló, Tadej consiguió así su tercer triunfo en lo que va de la edición 81 de la ronda ibérica, pero también recibió un recordatorio de que, más allá de ser superior a buena parte de sus rivales, todo puede cambiar en cuestión de segundos y que en el deporte no hay nada escrito.

Luego de atacar a falta de 24 kilómetros para el final, en pleno ascenso al último puerto de la jornada, el Bartolo, con un tramo en terreno destapado, de tierra, Pogacar, quien lucha por ganar su primera Vuelta, cazó uno a uno a los corredores que estaban en la fuga, entre ellos el colombiano Santiago Buitrago.

Pero metros antes de coronar esa cima apareció Enric Mas, quien superó al esloveno e inició junto a él la aventura del descenso, ya sobre carretera de cemento.

El español le advirtió que tuviera prudencia debido a las peligrosas curvas del trazado, que ya había reconocido días antes.

Lea: Juan Felipe Rodríguez, el escudero colombiano que empieza a llamar la atención en la Vuelta a España

Pogacar, quien viene de ganar su quinto Tour de Francia, hizo caso omiso al consejo. Cuando restaban 19 kilómetros para la meta se salió de la vía, aunque logró controlar la bicicleta y dirigirse hacia un terreno plano. Después se reincorporó a la carretera para continuar en busca de la victoria.

El esloveno terminó imponiéndose con un tiempo de 4:12.40 y volvió a dejar claro que su ambición no tiene límites. Pero faltan todavía 16 días para el final de la Vuelta y la pregunta queda planteada: ¿debería ser más conservador?

Pogacar ha demostrado que quiere aprovechar cada oportunidad para ampliar su ventaja, pero también que su manera de correr lo lleva, en ocasiones, al límite. Él mismo reconoció al final de la jornada que terminó acusando el cansancio.

Ahí puede estar el punto débil que sus rivales están esperando. Si el esloveno continúa exigiéndose de esa manera, los demás equipos podrían encontrar una oportunidad cuando las piernas comiencen a pasar factura. Por ahora, Pogacar domina, gana y marca el ritmo, pero la carretera le recordó este jueves que un exceso de confianza puede cambiarlo todo.

Tejada y Buitrago, protagonistas

Por el lado de Colombia, Harold Tejada (Astana) tuvo una gran mejoría en los tramos de tierra, recuperó terreno y terminó en la quinta casilla, a 46 segundos de Pogacar. En la clasificación general, el huilense ascendió al décimo lugar, a 6.30 del esloveno.

En la segunda plaza de la general se encuentra Enric Mas, a 3:34, mientras que el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora) es tercero, a 4.21.

Por su parte, Santiago Buitrago evidenció valentía al comandar el grupo de 16 corredores que protagonizó la fuga del día.

El bogotano, quien cumple su última temporada con el equipo Bahrain antes de dar el salto al NSN Cycling Team en 2027, comenzó a mostrarse en la montaña al pasar primero por los puestos de la Serratella, en el kilómetro 44,6, y Coll de la Bandereta, en el 66,1. También fue tercero por el Alto de Las Palmas, en el kilómetro 128,5.

Siga leyendo: Pogacar atacó a 50 kilómetros, ganó en Andorra y se consolidó como líder de la Vuelta a España

De esta manera, Buitrago llegó a 11 puntos en la clasificación de la montaña y se ubica en la cuarta posición de dicha tabla, que también lidera Pogacar, con 29 unidades.

Este viernes se disputará la séptima etapa, de 149,8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares. Será otro recorrido de montaña y tendrá el segundo final en alto de la competencia, escenario en el que se reactivará la batalla entre los hombres que aspiran a terminar en los primeros lugares de la clasificación general.

Bloque de preguntas y respuesta:

¿Quién ganó la sexta etapa de la Vuelta a España 2026?
Tadej Pogacar ganó la sexta etapa de la Vuelta a España 2026, disputada sobre 177,4 kilómetros entre Alcossebre y Castelló.
¿Cuántas etapas ha ganado Tadej Pogacar en la Vuelta a España 2026?
Tadej Pogacar suma tres victorias de etapa en la edición 81 de la Vuelta a España 2026.
¿Cómo quedó Harold Tejada en la sexta etapa de la Vuelta a España?
Harold Tejada terminó quinto en la sexta etapa, a 46 segundos de Pogacar, y ascendió al décimo puesto de la clasificación general, a 6.30 del líder.
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