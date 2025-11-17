¿Por qué hay polémica en Itagüí por unos embargos de la Alcaldía a los que deben multas de tránsito?

Esmeralda Bermúdez se quedó sin con qué pagar el arriendo y el mercado de este mes por culpa de unos partes de tránsito de hace más de cuatro años. A finales de octubre pasado, esta habitante del barrio Los Velásquez, ubicado en el norte de Itagüí, se percató de que su cuenta de Nequi se había quedado congelada.
Bermúdez ya sabía que tenía pendiente una multa sin pagar desde 2021 y temiendo que se tratara de un embargo fue de inmediato a la Alcaldía.
“Yo ya había visto en Instagram que estaban haciendo los embargos de las cuentas. Lo primero que hicieron fue congelar la cuenta, es decir, no me dejaba sacar plata ni transferirla”, narra. “Me di cuenta un jueves. El viernes me madrugué para la Alcaldía y realicé un acuerdo de pago. Di el 30% de las dos multas que tenía, que fueron $463.000”, explica, señalando que lo pactado con el municipio consistió en que el restante (de una deuda de casi $1.600.000) lo podría financiar en cuotas de $100.000 por un año.
“Me dijeron que en seis días hábiles se descongelaba la cuenta para poder mover mi dinero. El martes miré el Nequi, donde tenía $1.400,000, y ya la plata me la habían debitado automáticamente”, cuenta, agregando que asustada al día siguiente volvió a madrugarse para la Alcaldía.
“Me dijeron que la plata ni siquiera había ingresado allá, que eso era tema de los bancos. Entonces que había que esperar a que la plata ingresara para poder devolvérmela y que eso se demoraba por ahí 20 días hábiles”, señaló.