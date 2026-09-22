Manuel Medrano y Juan Pablo Raba: ¿qué pasó con el pódcast ‘Los hombres sí lloran’?

Una invitación al pódcast de Juan Pablo Raba volvió a poner sobre la mesa una discusión que comenzó con un comentario del cantante Manuel Medrano: ¿hablar de vulnerabilidad masculina ayuda a romper estigmas o puede terminar simplificando el debate sobre salud mental? El intercambio entre el cantante Manuel Medrano y el actor Juan Pablo Raba volvió a generar conversación en redes sociales alrededor de Los hombres sí lloran, el pódcast que Raba creó en 2024 para hablar sobre emociones masculinas, vulnerabilidad y salud mental. La controversia comenzó cuando Medrano publicó en X: “Me gustaría ir al pódcast de ‘Los hombres sí lloran’, pero a decirles que dejen de llorar tanto”. El comentario provocó reacciones entre sus seguidores y abrió un debate sobre el propósito del espacio audiovisual. Según explicó posteriormente el cantante, su comentario inicial fue planteado como humor, pero consideró que la conversación que se generó podía servir para hablar sobre el papel de los hombres y la salud mental.

Horas después, Medrano contó que Raba volvió a invitarlo al programa y aprovechó para explicar con mayor detalle su posición. “No fue más que un trino de humor que llegó más lejos de lo que debía! Pero como puede ver, generó una conversación importante alrededor del rol del hombre en la historia”, escribió. El cantante sostuvo que, desde su perspectiva, los hombres que históricamente han tenido determinadas condiciones de privilegio no deberían presentar su vulnerabilidad como si fuera comparable con otras causas que han permanecido oprimidas. Conozca: “Ya déjala que descanse en paz”: duro mensaje de la familia de Alejandra Villafañe tras declaraciones del actor Raúl Ocampo “Los que somos hombres, podremos seguir siendo hombres hasta cuando se nos dé la gana, llorando o no, el mensaje que no podemos dar, es invitar a una población potencialmente deprimida, a que es normal estar deprimido y que debería permitirse deprimirse más”, afirmó. Medrano también cuestionó lo que considera una diferencia entre hablar de salud mental y convertir ese tema en un contenido para obtener beneficios. “Entonces lo entiendo, una cosa es lucrarse de la ‘salud mental’ como muchos podcast lo hacen y una muy distinta preocuparse realmente por ella”, señaló. Sin embargo, aclaró que su crítica no estaba dirigida personalmente contra Raba. “No pasa nada malo entre ud y yo, es un tema de responsabilidad social”, escribió al final de su mensaje.

¿De qué trata ‘Los hombres sí lloran’?

El pódcast de Raba nació a partir de una experiencia personal del actor. En entrevistas, contó que atravesó una crisis de la mediana edad y que hablar sobre lo que estaba sintiendo con amigos y familiares le permitió descubrir que otros hombres también enfrentaban situaciones similares. A partir de esa experiencia creó Los hombres sí lloran, un espacio dedicado a conversar sobre emociones masculinas, vulnerabilidad y salud mental. Por el programa han pasado figuras como Pipe Bueno, Mario Espitia, Carlos Vives, Juan Alfonso Baptista, Raúl Ocampo, Diego Cadavid, Carlos Calero, Andrés Cepeda, Yeison Jiménez y J Balvin. Las conversaciones han abordado asuntos como depresión, ansiedad, experiencias familiares, miedos, inseguridades y momentos de crisis personal. El espacio se presenta como un lugar seguro para explorar y romper estigmas relacionados con la salud mental. Su premisa parte de que está bien no estar bien y de que las personas no deberían sentir que tienen que atravesar solas sus dificultades.

¿Qué ha dicho Juan Pablo Raba?

En declaraciones entregadas a La FM de RCN Radio, Raba explicó que su intención no es imponer una manera determinada de abordar las conversaciones. “El pódcast abre un espacio para que todo el mundo pueda hablar de lo que quiera. Yo no soy periodista, yo nunca voy a decir que puedo conducir la entrevista”, afirmó. También explicó que las conversaciones no están preparadas y que su papel consiste principalmente en abrir el espacio para que los invitados hablen. Frente a las críticas que ha recibido por mostrar sus propias emociones, Raba aseguró: “A mí me dicen que soy un chillón, pero eso no me importa”. El actor agregó que entiende que el programa pueda parecer ridículo para algunas personas, pero considera que lo importante es que genere conversación. Ahora, después del cruce inicial, Medrano confirmó que Raba volvió a invitarlo al programa. El cantante dijo que, si llega el momento de conversar, tendrá la oportunidad de explicar directamente sus cuestionamientos sobre la forma en que se aborda la salud mental y la vulnerabilidad masculina.

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