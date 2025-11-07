“Ya déjala que descanse en paz”: duro mensaje de la familia de Alejandra Villafañe tras declaraciones del actor Raúl Ocampo

El actor Raúl Ocampo, participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025, reveló detalles de los últimos momentos con su pareja, la fallecida actriz y exreina Alejandra Villafañe, en el videopodcast “Los hombres sí lloran”.

Sin embargo, la familia de Villafañe expresó su inconformidad con las declaraciones de Ocampo sobre la joven de 34 años que falleció tras una dura lucha contra el cáncer en octubre de 2023.

En la conversación con Juan Pablo Raba, Ocampo relató la angustia que vivió la madrugada en que Villafañe sufrió un ataque cardiorrespiratorio.

“Abro esa puerta y veo a la enfermera cogiéndole el pulso. Ale estaba presentando un ataque cardiorrespiratorio. Yo salto encima de la cama y empiezo: ‘No, no, amor, acá conmigo, por favor’. Y en un momento la tomé y se desvaneció en mis brazos. Sentí cómo su peso cambió”, narró el actor.

El intérprete también recordó algunos momentos durante los días en que acompañaba a la actriz en su tratamiento: “Yo me iba justo a la ducha a llorar, y trataba de que no se escuchara porque el baño quedaba cerca. Recuerdo que hubo un día que lo cambió todo. Me senté en la cama, ella tenía el sueño muy liviano, probablemente por los medicamentos y el dolor. Sentí que la emoción me invadía y estaba a punto de irme cuando escuché: ‘Príncipe’. Así me llamaba ella. Me detuve y le respondí: ‘¿Amor?’, sin poder mirarla porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces me preguntó: ‘¿Vas a volver a llorar en la ducha?’”.