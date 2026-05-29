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“¿Dinero o Dios?”: J Balvin respondió sin pensarlo y desató una ola de reacciones

El cantante tuvo una breve charla con un influencer empresario, en la que hablaron de Dios, el dinero, la familia y las bendiciones que ha recibido a lo largo de su carrera musical.

  • La respuesta de J Balvin ante la pregunta si prefiere el dinero o un momento con Dios. FOTO: Captura de video
    La respuesta de J Balvin ante la pregunta si prefiere el dinero o un momento con Dios. FOTO: Captura de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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El cantante José Álvaro Osorio Balvín, conocido como J Balvin, ha generado una ola de reacciones en redes sociales luego de responder una sencilla pregunta del empresario estadounidense Gabe Einhorn, quien se acercó al reguetonero paisa en medio de una dinámica que suele realizar con grandes figuras de la música, el deporte, la tecnología e incluso la actuación.

El influencer se encontró con J Balvin mientras caminaba por la calle e inicialmente le preguntó sobre su vida y a qué se dedicaba, ya que desconocía su origen y el tipo de música que interpretaba desde Colombia. “José, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?”, fue el inicio de la conversación.

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Fue en ese momento cuando Gabe Einhorn le lanzó la pregunta: “¿Preferirías mil millones de dólares o cenar con Dios?”. El reguetonero respondió sin pensarlo: “Estoy bendecido porque Dios me dio todas las bendiciones, así que sigo hablando con Dios”.

Gabe - “¿Qué le dirías a Dios ahora mismo, si pudieras decirle una cosa a Dios?”.

J Balvin - “Estoy agradecido por mi familia”.

J Balvin se ha caracterizado por ser una persona espiritual, una manera de vivir que fue profundizando a medida que luchaba contra la depresión, un trastorno mental grave que muchos famosos suelen ocultar hasta el punto de dejarse consumir y, en algunos casos, terminar con sus propias vidas.

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Con 41 años, el artista musical de Medellín ha logrado consolidar una carrera llena de grandes éxitos, fruto del trabajo que inició desde muy joven, cuando cantaba en las tarimas de colegios y en algunas discotecas de la ciudad.

Siga leyendo: J Balvin y Ryan Castro celebran su amistad con su primer disco juntos, Omerta

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