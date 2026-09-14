La Policía regresó a Guamalito, Norte de Santander, luego de que el ELN destruyera la subestación del pueblo

Con 150 comandos de operaciones especiales, la Policía regresó al corregimiento de Guamalito, en el municipio nortesantandereano de El Carmen, donde los terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la habían expulsado a punta de drones la semana pasada.
El retorno fue confirmado este lunes por el general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, quien detalló que los comandos harán un perímetro de seguridad para iniciar la reconstrucción de la base destruida.
Vale la pena recordar que la devastación de la sede policial en Guamalito empezó hace dos semanas, con dos ataques ejecutados por ELN, cuyos integrantes lanzaron explosivos desde drones y hostigaron con ráfagas de fusil.