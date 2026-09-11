Racha terrorista contra sedes de Fuerza Pública: van 12 atacadas por retaliaciones al nuevo gobierno

La destrucción de la subestación policial del corregimiento de Guamalito, en el municipio nortesantandereano de El Carmen, marca un pico de violencia en una serie de atentados contra bases de la Fuerza Pública desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, con 12 incidentes registrados hasta ahora en todo el país.
La devastación de la sede policial en Guamalito empezó la semana pasada, con dos ataques ejecutados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con explosivos y ráfagas de fusil.
El segundo de esos ataques afectó gravemente la estructura, dejando a los uniformados a la intemperie y expuestos al enemigo. Por esta razón, la Policía tomó la decisión de evacuar a los 21 funcionarios que prestaban su servicio en la subestación.
Tras la salida de los policías, el ELN arremetió de nuevo este jueves, completando la destrucción de la sede.
Según fuentes militares, este es el quinto ataque contra bases de la Fuerza Pública en Norte de Santander desde agosto, con el inicio del nuevo mandato presidencial.
En la noche del 3 de septiembre, el objetivo fue el batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, en el municipio de Ocaña, el cual fue atacado por el ELN con drones y ametralladoras. El resultado fue de tres militares heridos y una población vecina aterrorizada.