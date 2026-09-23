Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Alerta en Popayán por incendio forestal en los cerros nororientales: bomberos atienden la emergencia

Más de 50 socorristas trabajaron durante más de ocho horas en los cerros nororientales de Popayán para contener las llamas y evitar que alcanzaran sectores residenciales.

  • Bomberos de Popayán trabajan para controlar el incendio forestal registrado en los cerros nororientales, en el sector de Yambitará. Foto: Bomberos de Popayán
    Bomberos de Popayán trabajan para controlar el incendio forestal registrado en los cerros nororientales, en el sector de Yambitará. Foto: Bomberos de Popayán
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 47 minutos
bookmark

El incendio comenzó a avanzar después de las 2:00 de la tarde del martes 22 de septiembre, en los cerros nororientales de Popayán. El fuego se extendió por la vegetación seca y obligó a desplegar a más de 50 socorristas en el sector de Yambitará, con el objetivo principal de impedir que las llamas llegaran a las viviendas.

La alerta la dieron los habitantes al observar las columnas de humo en la montaña. El reporte movilizó a las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán hacia la zona, mientras las condiciones del terreno y el viento favorecían la propagación del fuego.

Entérese: Más de 300 municipios en Colombia están en riesgo de incendios forestales, alerta Ideam

Con el paso de las horas, el operativo se concentró en establecer una línea de defensa entre el incendio y las zonas residenciales. Más de 40 integrantes de los bomberos y 10 voluntarios de la Defensa Civil participaron en las labores, que incluyeron la apertura de cortafuegos y el control de los diferentes frentes.

Uno de los focos logró ser controlado durante la intervención. Sin embargo, otro frente mantenía la atención de los organismos de socorro debido a su dirección hacia los sectores de Aida Lucía, Rincón de Yambitará y el conjunto residencial Hacienda Yambitará.

“Es un incendio importante, ya hemos logrado conjurar uno de los flancos. En este momento estamos trabajando sobre el que conduce al sector de Aida Lucía, Rincón de Yambitará y conjunto Hacienda Yambitará”, explicó un vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán.

Lea más: El ‘Súper Niño’ se acerca y el 35% de Antioquia está en alto riesgo ante incendios forestales

Mientras las llamas continuaban en la parte alta del cerro, los bomberos concentraron parte de sus esfuerzos en evitar que el incendio descendiera hacia las casas: “Estamos haciendo lo que nos puede servir para defender primero que todo las viviendas y segundo conjurar este evento”, señaló el portavoz por medio de un video.

Ante la preocupación de los habitantes, los organismos de socorro pidieron mantener la calma y permitir el desplazamiento de los vehículos que transportaban personal y equipos: “Le pedimos a la gente, primero mucha calma, que confíen en su cuerpo de bomberos”, también solicitó despejar las vías para facilitar el relevo de las unidades: “agradecemos también a las personas dar vía las máquinas ya que estamos constantemente trayendo personal de la estación”.

El funcionario indicó además que mantendrían informada a la comunidad sobre la evolución de la emergencia.

Paralelamente, en Villa de Leyva, Boyacá, la UNGRD informó que en el incendio trabajan 250 personas en la emergencia. Hasta el momento se han realizado 119 descargas de agua y se estima que el 78 % del incendio está bajo control, con 1.340 hectáreas afectadas preliminarmente.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

No se vaya sin leer: Lo que está en riesgo en el santuario de Iguaque, al que llegaron las llamas de Villa de Leyva

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué sectores de Popayán avanza el incendio forestal?
El incendio se concentra en los cerros nororientales, en el sector de Yambitará, con un frente que avanza hacia Aida Lucía, Rincón de Yambitará y el conjunto residencial Hacienda Yambitará.
¿Cuántas personas trabajan para controlar el incendio en Popayán?
Más de 50 socorristas trabajan en la emergencia, entre ellos más de 40 integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán y 10 voluntarios de la Defensa Civil.
¿Qué otros incendios forestales se registran al mismo tiempo en Colombia?
En Villa de Leyva, Boyacá, otro incendio forestal afecta preliminarmente 1.340 hectáreas. La UNGRD destina $3.000 millones para reforzar la respuesta aérea y dispone seis helicópteros para apoyar las labores de control y extinción.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos