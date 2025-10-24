¿Para qué son las bolsas que aparecen por las estaciones del Metro de Medellín?

Durante los últimos días, muchos de los viajeros del metro de Medellín se han sorprendido con una locomotora que aparece por las estaciones arrastrando una larga plataforma llena de grandes bolsas negras.
La empresa de transporte masivo explicó que dicho material hace parte de los trabajos que vienen desarrollándose en el río Medellín para atender la socavación de tres metros de profundidad que se descubrió entre las estaciones Aguacatala y Poblado.
Le puede interesar: Dos frentes que no duermen: así avanzan las obras para arreglar el daño en el metro de Medellín
El gerente del Metro, Tomás Elejalde, señaló que dicha locomotora hace parte de los vehículos de la entidad, pero por lo general suele ser utilizada para labores de mantenimiento nocturno.