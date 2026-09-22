Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Silvestre Dangond acabó con el misterio y reveló el motivo de su drástico cambio de look

El cantante vallenato acabó con los rumores que asociaban su cambio de imagen a enfermedades graves y a terceros. Esto dijo.

  • En sus conciertos y apariciones en eventos como los Premios Juventud, Silvestre Dangond ha llamado la atención por su nueva imagen. Fotos: @silvestredangond
    En sus conciertos y apariciones en eventos como los Premios Juventud, Silvestre Dangond ha llamado la atención por su nueva imagen. Fotos: @silvestredangond
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 38 minutos
bookmark

El cantante vallenato Silvestre Dangond ha revelado finalmente los motivos detrás de su drástica transformación física tras aparecer completamente rapado. La aparición con ese look se dio inicialmente hace un mes en el Concierto de la Feria de las Flores en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En aquella ocasión donde el artista vallenato compartió tarima con figuras como Aria Vega, Carín León, Felipe Peláez, Grupo Niche y Luis Alfonso. Su imagen generó un impacto inmediato entre los asistentes y provocó debates en las redes sociales.

Mientras algunos fanáticos elogiaron su estilo, calificándolo de “irreverente” o comparándolo humorísticamente con celebridades como Pitbull, otros expresaron su preferencia por su cabello largo o mostraron sorpresa ante el cambio.

La falta de explicación sobre su imagen alimentó durante semanas diversas teorías en las plataformas digitales, incluyendo la especulación de que el artista se había afeitado en solidaridad con una persona cercana que enfrentaba una enfermedad grave como el cáncer.

Lea también | El nuevo look de Silvestre Dangond: llegó calvo al concierto de la Feria de las Flores de Medellín

Sin embargo, el intérprete descartó rotundamente estos rumores y aclaró que su decisión respondió a un profundo proceso interno de introspección y autoafirmación.

En una entrevista concedida al periodista Jordi Martin para el programa El gordo y la flaca, Silvestre Dangond explicó el verdadero sentido de su nuevo aspecto. “Hay momentos en que es importante reconocerse nuevamente, porque te estás viendo al espejo y estás viendo el mismo personaje; y es importante replantear para que todo tenga coherencia: lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas”, destacó.

Para el cantante originario de Urumita, rasurarse la cabeza significó un acto simbólico para desprenderse de la rutina del personaje público y alinear su imagen exterior con sus pensamientos y valores.

La búsqueda de esa coherencia se enmarcaría en una etapa de transformación que el artista ha mencionado desde tiempo atrás. Según confesó en el pódcast El poder de la música con Humberto ‘El Gato’ Rodríguez, su interpretación del juglar Leandro Díaz lo llevó a confrontar aspectos oscuros de su vida, su historia personal y su drogadicción. Tras finalizar esas grabaciones, contó que inició un viaje de introspección espiritual que lo reconectó profundamente con su fe y gratitud hacia Dios.

A lo largo de su trayectoria, Dangond ha destacado por renovar constantemente su estilo estético con cada ciclo musical: desde el cabello largo y alisado, pasando por su sobria reaparición en 2023, hasta sus rizos cortos en la gira El último baile. Hoy, la cabeza rapada suma un nuevo capítulo a su constante reinvención personal y artística.

Siga leyendo: Luis Díaz vuelve a anotar en la música: Silvestre Dangond estrena nueva colaboración con el futbolista

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Silvestre Dangond decidió raparse la cabeza?
Silvestre Dangond explicó que se rapó como parte de un proceso de introspección y autoafirmación. Buscaba que su apariencia exterior fuera coherente con lo que piensa, siente y expresa, alejándose simbólicamente de la imagen de su personaje público.
¿Cuándo apareció Silvestre Dangond por primera vez con la cabeza rapada?
Silvestre Dangond apareció públicamente con la cabeza rapada hace aproximadamente un mes, durante el Concierto de la Feria de las Flores en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde compartió escenario con otros artistas.
¿Qué relación tiene el cambio de look de Silvestre Dangond con su proceso espiritual?
El cambio de imagen está relacionado con una etapa de introspección que el cantante ha descrito previamente. Después de interpretar a Leandro Díaz, aseguró que confrontó aspectos de su vida y posteriormente inició un proceso espiritual que fortaleció su relación con su fe y gratitud hacia Dios.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos