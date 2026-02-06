Luis Díaz vuelve a anotar en la música: Silvestre Dangond estrena nueva colaboración con el futbolista

El cantante de vallenato lanzó su nueva canción, Ganas de tenerla, en la que resalta el amor por la música y el fútbol. El video musical del reciente sencillo está protagonizado por Luis Díaz, el jugador del Bayern Múnich y una de las figuras de la Selección Colombia, con miras al Mundial 2026, el cual arranca en junio. Lea: Juanes anuncia nuevo álbum: nombre, fecha de lanzamiento y lo que se sabe hasta ahora El tema fue compuesto por Silvestre Dangond, Andrés Castro y Juan Daniel Shool, y producido por Dangond y Castro en un proceso creativo desarrollado en Miami. El proyecto integró un sonido contemporáneo con elementos del vallenato, de acuerdo con la información divulgada por el equipo del artista. El videoclip cuenta la historia de un joven que aspira a convertirse en futbolista profesional y, a lo largo de su camino, pasa por diferentes calles adornadas con las banderas de distintos países. Es a media grabación que Dangond se une a Díaz en la cancha y ambos comienza a bailar.

La expectativa por el estreno se generó en redes sociales, especialmente en TikTok, donde Dangond compartió adelantos del tema y del baile. El contenido se viralizó y convirtió el audio en tendencia entre seguidores de la música y del fútbol. El video de Ganas de tenerla se rodó en Ciénaga, Magdalena, bajo la dirección de Santiago Díaz Vence, con producción de Daniel McAusland y dirección de fotografía de Camilo Gutiérrez. No es la primera vez que Díaz hace parte de una colaboración musical. En 2024 hizo parte de El ritmo que nos une, del cantante paisa Ryan Castro, donde interpretó algunas estrofas, y a finales del 2025 lanzó La promesa, su debut como cantante junto a los artistas Juanda Iriarte y Nelsen. En esa champeta narra su historia, el duro camino que recorrió para llegar a ser una de las figuras más importantes en el fútbol colombiano y la promesa que hizo de comprarle algún día una casa a sus padres. Contexto: Luis Díaz debuta como cantante con su primer sencillo, ‘La Promesa’, una champeta en homenaje a su historia