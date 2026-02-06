x

Luis Díaz vuelve a anotar en la música: Silvestre Dangond estrena nueva colaboración con el futbolista

Ganas de tenerla es el nuevo sencillo del artista vallenato en el que Díaz es el protagonista del video musical. A finales de 2025, el futbolista debutó en la música con la champeta La promesa.

  • Luis Díaz aparece bailando junto a Silvestre Dangond en su nueva colaboración. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El cantante de vallenato lanzó su nueva canción, Ganas de tenerla, en la que resalta el amor por la música y el fútbol. El video musical del reciente sencillo está protagonizado por Luis Díaz, el jugador del Bayern Múnich y una de las figuras de la Selección Colombia, con miras al Mundial 2026, el cual arranca en junio.

Lea: Juanes anuncia nuevo álbum: nombre, fecha de lanzamiento y lo que se sabe hasta ahora

El tema fue compuesto por Silvestre Dangond, Andrés Castro y Juan Daniel Shool, y producido por Dangond y Castro en un proceso creativo desarrollado en Miami. El proyecto integró un sonido contemporáneo con elementos del vallenato, de acuerdo con la información divulgada por el equipo del artista.

El videoclip cuenta la historia de un joven que aspira a convertirse en futbolista profesional y, a lo largo de su camino, pasa por diferentes calles adornadas con las banderas de distintos países. Es a media grabación que Dangond se une a Díaz en la cancha y ambos comienza a bailar.

La expectativa por el estreno se generó en redes sociales, especialmente en TikTok, donde Dangond compartió adelantos del tema y del baile. El contenido se viralizó y convirtió el audio en tendencia entre seguidores de la música y del fútbol. El video de Ganas de tenerla se rodó en Ciénaga, Magdalena, bajo la dirección de Santiago Díaz Vence, con producción de Daniel McAusland y dirección de fotografía de Camilo Gutiérrez.

No es la primera vez que Díaz hace parte de una colaboración musical. En 2024 hizo parte de El ritmo que nos une, del cantante paisa Ryan Castro, donde interpretó algunas estrofas, y a finales del 2025 lanzó La promesa, su debut como cantante junto a los artistas Juanda Iriarte y Nelsen.

En esa champeta narra su historia, el duro camino que recorrió para llegar a ser una de las figuras más importantes en el fútbol colombiano y la promesa que hizo de comprarle algún día una casa a sus padres.

Contexto: Luis Díaz debuta como cantante con su primer sencillo, ‘La Promesa’, una champeta en homenaje a su historia

“Muchos me conocen por el fútbol, pero hoy quiero que conozcan otra parte de mí. La música es uno de mis hobbies y una forma de expresarme con el corazón, algo que hago con mucho cariño y respeto por el arte”, expresó Díaz en ese momento.

Por su parte, Dangond, uno de los grandes del vallenato colombiano, en 2025 realizó la gira de estadios bautizada como El Último Baile, que vendió más de 500.000 entradas en más de 15 escenarios agotados. El recorrido continuará en Estados Unidos en marzo, con presentaciones programadas en seis ciudades.

