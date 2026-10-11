Terremoto en Panamá no dejó muertos pese a ser más fuerte que los de Colombia y Venezuela, ¿cuál fue la clave?

A Panamá la sacudió un terremoto de magnitud 7,7 según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), siendo este el décimo tercer gran temblor del año. Pese a la intensidad del sismo, afortunadamente el país centroamericano no reporta víctimas mortales. Así lo informó el Gobierno de Panamá, quien en su último balance reportó más de 400 edificaciones dañadas, incluyendo 142 viviendas, 188 escuelas, 20 centros de salud, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, 7 hoteles y 9 puentes. El temblor dejó 27 heridos leves y en la nación canalera se declaró estado de emergencia. Tras este balance, el dato que ha generado asombro internacional es que el terremoto no dejó personas fallecidas ni reporte de desaparecidos en territorio panameño, mientras que países de la región como Colombia y Venezuela vivieron temblores menos fuertes y aún así hubo centenares de pérdidas humanas. En el caso de Colombia, de acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto dejó 335 personas fallecidas y un reporte de 103 desaparecidos. Por otra parte, los terremotos del 24 de junio en Venezuela con magnitudes de 72, y 7,5 dejaron más de 6.500 muertos y un drama que se prolonga con el paso del tiempo ya que no hay cifra oficial de desaparecidos.

¿Por qué no hubo víctimas mortales tras el terremoto en Panamá?

Expertos e ingenieros han detallado a medios internacionales varios factores que permitieran que el saldo de víctimas mortales en Panamá fuera cero pese a que la magnitud del sismo fuera superior a los movimientos de Colombia y Venezuela. Lea también: “Nunca habíamos sentido algo así”: estos son los testimonios de afectados por el terremoto en Panamá Una de las razones es que el epicentro se ubicó en una zona rural con una densidad de apenas 24 habitantes por km² y caracterizada por viviendas bajas unifamiliares, algo que previno el colapso masivo de estructuras sobre grandes concentraciones de personas. Esta característica coincide con San José del Palmar, ubicado en Chocó y epicentro del sismo de 7,4 en Colombia. En esta zona que no contaba con grandes edificaciones tampoco hubo muertos pero sí quedó incomunicada por el temblor. En contraste, el litoral de La Guaira en Venezuela presenta una densidad de 250 habitantes por km² concentrados en una franja costera estrecha con altos edificios de apartamentos construidos al pie de laderas montañosas, algo que aumentó la probabilidad de muertes.

Otra explicación encontrada por expertos fue la geología del suelo y el comportamiento de las ondas, pues en el caso de Panamá, la zona del epicentro y los cimientos de los rascacielos de la capital se asientan sobre un subsuelo rocoso firme. Este lecho de roca frena el efecto de resonancia y amortigua el movimiento, provocando una sacudida de alta frecuencia pero corta duración. Si se compara esto con Venezuela, que fue el país en donde el terremoto dejó mayores víctimas mortales, ingenieros sostuvieron que La Guaira, epicentro de los temblores del 24 de junio, está construida sobre depósitos aluviales, arcillosos y sedimentos blando, los cuales amplificaron las ondas sísmicas y prolongaron la duración del movimiento, provocando el colapso de las estructuras. Llevando este factor a lo sucedido en Colombia, investigaciones de la Universidad Javeriana especificaron que en el caso de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, a pesar de encontrarse a una mayor distancia del epicentro, los suelos blandos y profundos amplificaron las ondas de baja frecuencia. Pereira fue otra ciudad damnificada. Sobre la capital risaraldense, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que en esta ciudad el temblor se sintió más fuerte debido a que en el suelo de la zona está compuesto principalmente por gruesos depósitos de ceniza volcánica y depósitos aluviales formados por el deshielo y antiguos ríos de la cordillera, algo que hace que el terreno sea blando, poroso y profundo.

Pero el factor que pudo ser determinante fue el volumen de población expuesta ya que, según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), unas 43.000 personas estuvieron expuestas a una sacudida severa debido a la ubicación del epicentro en Panamá. Comparado con el país centroamericano, en Colombia el número de expuestos llegó a más de 1,6 millones de personas, lo que explica que el mayor número de víctimas se dieron en centros urbanos como Cali y Pereira. En Venezuela, estimaciones de las autoridades geológicas datan que con el doble terremoto de junio hubo aproximadamente 1,4 millones de personas expuestas. Panamá cuenta dentro de su normativa con el Reglamento para el Diseño Estructural Panameño que fue elaborado con base en las normas de diseño antisísmico de Estados Unidos y California, esta exige la instalación de sensores de monitoreo sísmico en edificios que superen los 15 pisos o los 5.000 metros cuadrados. Siga leyendo: ¿Está temblando más en este 2026? Este es el promedio histórico de terremotos en el mundo Preguntas y respuestas