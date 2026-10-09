¿Está temblando más en este 2026? Este es el promedio histórico de terremotos en el mundo

En lo que va del 2026, la Tierra se ha sacudido y ha provocado fuertes movimientos en Indonesia, Venezuela, Colombia, Filipinas y otros países en Asia y América principalmente, siendo el más reciente un temblor en Panamá de magnitud 7,7. En total, van 13 temblores mayores a magnitud 7.0 en el año.
La lista de los temblores más fuertes del presente año comenzó el 22 de febrero en Malasia con un sismo de 7,1 de magnitud. Al mes siguiente, en Tonga, se registró un temblor de 7,5. Vanuatu marcó un temblor de 7,3 el 30 de marzo.
Para el mes de abril, la actividad se intensificó en el continente asiático con un temblor de 7,4 en Indonesia y un terremoto de similar magnitud en Japón el 20 de abril.
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El primer semestre del 2025 cerró con tres grandes sismos. Uno en Indonesia el 7 de junio de 7,8 y los dos temblores en Venezuela que destruyeron parte importante del país sudamericano el 24 de junio con terremotos de 7,2 y 7,5.
En julio, a pocos días de haber sido anfitrión del Mundial 2026 de fútbol, un temblor de 7,3 sacudió las costas del estado de Chiapas. Para el mes de agosto, la actividad telúrica tocó a Colombia donde un temblor de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó se convirtió en el más fuerte de la década en el país.