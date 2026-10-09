“Nunca habíamos sentido algo así”: estos son los testimonios de afectados por el terremoto en Panamá

“Gracias a Dios estamos bien, asustados. Nunca habíamos sentido una cosa así”, dice Luz María Urrea, colombiana que vive en Ciudad de Panamá, en conversación con EL COLOMBIANO. Estaba en su apartamento, en un piso 23, cuando un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en el centro-sur del país sacudió la tierra. “No podíamos salir corriendo ni bajar escaleras”, agrega.
Luz María detalla las diferentes medidas que se han adoptado para prevenir más daños en la ciudad. Han estado, en esencia, a la espera de más información por parte de las autoridades. Hasta ahora no se han reportado muertos.
“El Aeropuerto (Internacional) de Tocumen está cerrado. Están desviando los vuelos a Colombia y países cercanos”, dice. Pero hace énfasis en cómo el terremoto sacudió, literalmente, la vida de la capital del país.
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