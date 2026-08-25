¿Por qué el ecosistema del Tolima es tan vulnerable a los grandes incendios forestales?

El departamento del Tolima atraviesa una de las tragedias ambientales más devastadoras de los últimos años, que obedece a un fuerte fenómeno de El Niño, pero en la que también se señala a grupos criminales como responsables. Se trata de incendios forestales de gran magnitud que han consumido más de 30.000 hectáreas y que no han dado tregua. Con estas conflagraciones han muerto todo tipo de animales silvestres y el ganado se ha quedado sin su fuente de alimento. También los campesinos han resultado afectados, pues perdieron sus cultivos y ya no cuentan con una fuente de sustento. Esto ocurre al mismo tiempo que el Gobierno nacional trabaja por los damnificados del terremoto en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, departamentos que resultaron más afectados.

Los videos que circulan en internet muestran la magnitud de las llamas y cómo las autoridades y los grupos de bomberos trabajan para intentar controlarlas. En estos operativos han participado equipos no solo del Tolima, sino también de Antioquia, Bogotá, Bucaramanga y otras ciudades. En este momento hay 16 incendios activos, tres han sido controlados y 19 permanecen bajo permanente seguimiento en cinco departamentos del país, según reveló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ecosistema en Tolima

Pero una de las dudas que surge es por qué este departamento es tan propenso a tragedias como estas, en las que se presentan incendios de grandes dimensiones. Esto tiene que ver, en parte, con la ola de calor, las manos criminales detrás de algunos de estos incendios y las características de los ecosistemas que conforman este territorio. La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) señala que los suelos de este territorio son aptos para cultivar arroz, café, plátano, maíz, aguacate, caña panelera, fríjol, cacao, limón, mango, banano y arracacha. En 2022, el arroz fue el producto con mayor producción, con unas 697.360 toneladas, según cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

Hay que tener en cuenta que este departamento cuenta con bosques secos, ubicados principalmente en sectores del valle del río Magdalena. También tiene bosques andinos y de montaña, bosques húmedos, páramos y superpáramos, estos últimos de gran importancia para la conservación, además de cumplir una función fundamental en la regulación de los recursos hídricos. Estos ecosistemas se encuentran principalmente en la cordillera Central. En un informe de 2024, Cortolima explicó que el Tolima ocupa el puesto 15 entre los departamentos con mayor biodiversidad de Colombia y es hábitat de 8.637 especies biológicas, entre las que se destacan 5.035 especies de flora, 2.936 de fauna y 497 de hongos. Los animales son algunos de los seres vivos que más se ven afectados por los incendios forestales, al igual que la flora silvestre. Entre las especies de fauna que habitan este territorio se encuentran venados, zorros, armadillos, zarigüeyas, pumas y otros felinos, aunque su presencia depende del ecosistema y la zona del departamento.

Ahora bien, preguntarse por qué el Tolima es tan propenso a los incendios forestales no significa atribuirlo únicamente a su ubicación geográfica o al tipo de suelo. Hay que diferenciar entre las condiciones naturales que facilitan la propagación del fuego y las causas que lo originan. En ese sentido, factores como las altas temperaturas, la baja humedad, las temporadas secas y la vegetación que pierde humedad pueden favorecer que un incendio se propague rápidamente. A esto se suman las actividades humanas y, en los casos en los que exista evidencia, las acciones intencionales que pueden dar origen a las conflagraciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas