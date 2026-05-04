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Posible baja para la Selección Colombia en el Mundial: Cristian Borja sufre grave lesión en México

El lateral izquierdo chocoano ha sido convocado por Néstor Lorenzo para las Eliminatorias al Mundial 2026 y a la Copa América 2024. Fue el suplente de Johan Mojica.

  • Cristian Borja jugó 17 partidos esta temporada con América de México. FOTO: Getty
    Cristian Borja jugó 17 partidos esta temporada con América de México. FOTO: Getty
hace 18 minutos
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El Estadio Azteca de la Ciudad de México fue el escenario del partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla MX entre América y Pumas UNAM el domingo 3 de mayo. “El Clásico Capitalino” fue un partido lleno de emociones, de alta exigencia y con un show atrapador para el neutral. El compromiso terminó 3 a 3 y dejó todo abierto para la vuelta que se jugará el próximo domingo 10 de mayo a las 8:15 p.m., hora colombiana.

Un clásico con olor a café en la banda izquierda de cada equipo. Por un lado estaba Cristian Borja con las Águilas del América, y en el otro equipo, los Pumas de la UNAM, estuvo Álvaro Ángulo. Además, el director técnico de Pumas es Efraín Juárez, entrenador que ganó dos títulos con Atlético Nacional en 2024 y acaba de firmar la mejor temporada en puntaje por parte del equipo universitario de la Ciudad de México con 39 puntos.

Al minuto 43 todo se detuvo. El equipo médico del América ingresó al terreno de juego para atender a Cristian Borja después de un choque con el futbolista mexicano Rodrigo López. El impacto fue tal que Borja no fue capaz de apoyar su pierna derecha y tuvo que ser asistido para salir del terreno de juego.

América no demoró en dar el parte médico de Cristian: “el Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja, sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, dice en la publicación de los de Cloaca en X.

Borja se pierde el resto de Liguilla con el América, y posiblemente la Copa del Mundo. Si bien no es un fijo en la lista de Néstor Lorenzo, sí es un jugador que vio minutos durante las eliminatorias, además de ser convocado a la Copa América anterior. En este partido enfrentó a uno de sus competidores por un puesto en los convocados: Álvaro Ángulo, que tuvo un partido discreto.

Otra polémica para Efraín Juárez

El técnico mexicano es un “showman” total. Juárez, como en su etapa de Atlético Nacional, dejó momentos polémicos en el partido de ida de los cuartos de final. La primera imagen se da cuando decide entrar directo a la cancha a recibir a sus jugadores y no se dirige a saludar al entrenador del América, André Jardine, una práctica que es habitual en los directores técnicos.

La “otra joya” la dejó en la rueda de prensa tras el partido. Allí opinó de forma irónica del arbitraje del partido y enalteció a su equipo, diciendo que fue el único de los dos conjuntos que jugó el compromiso. El duelo de vuelta será el 10 de mayo.

Lea también: Luis Díaz desafía la ciencia y derrumba el mito del cansancio: ya suma 3.760 minutos y rinde más cuanto más juega

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