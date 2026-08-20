Así le habrían entregado títulos falsos a Juliana Guerrero, según confesó exsecretario de U. San José

La Fiscalía General de la Nación firmó ayer un preacuerdo con el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por el caso de los títulos falsos que se le habrían entregado a Juliana Guerrero. Gutiérrez aceptó participación en el delito de falsedad ideológica en documento público, es decir, le dio títulos falsos a la polémica exfuncionaria. No es el único caso de corrupción que se mueve con personajes cercanos al expresidente Petro. Este jueves, se instaló la audiencia de acusación contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá. Sin embargo, fue aplazada hasta noviembre.

“Una mala decisión”

Juliana Guerrero, quien no se presentó a la audiencia de ayer, estuvo a punto de ser nombrada por el expresidente Gustavo Petro como viceministra de juventudes, y ha tenido una relación cercana con él. En septiembre de 2025, cuando estalló el escándalo de sus títulos falsos en manos de la Fundación San José, destituyeron a Gutiérrez, su secretario general. Si bien ha habido diferentes pruebas, aportadas incluso por congresistas como Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza, con el preacuerdo se configura la primer gran aceptación judicial del caso de Guerrero. Al leerse esta determinación, se incluyó una pena de 36 meses (tres años) para Gutiérrez. La fiscal del caso expuso que Gutiérrez reconoció haber abusado de su cargo, ingresando de manera ilícita al sistema de la institución para “autorizar la expedición de dos diplomas académicos falsos, de profesional en Contaduría Pública y de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria”. Gutiérrez ofreció disculpas públicas durante la audiencia. “No hubo la reflexión suficiente y lamentablemente violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior, con todo el sentimiento les ofrezco disculpas a todos por este acto” dijo. Pero la participación de Gutiérrez y Guerrero en este entramado sería apenas la punta del iceberg. Desde 2025, la Fundación San José empezó a ser investigada por presuntas irregularidades en la expedición de 779 títulos académicos. En la lupa también está su dueño, Francisco Pareja, cercano al exministro Armando Benedetti desde cuando eran congresistas de La U. Pareja habría obtenido dos títulos académicos de manera irregular en su propia institución, los cuales firmó su propia esposa. Estos están firmados por la exrectora Romelia Ñuste (esposa de Pareja) y, precisamente, por Luis Carlos Gutiérrez Martínez, según denuncias de la congresista Pedraza.

Aplazan acusación contra Roa

Este jueves inició la audiencia de acusación contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que finalmente fue aplazada para el 25 de noviembre. Esto ocurrió después de que su abogado, Juan David Quiroga, anunciara una petición de nulidad del llamado a juicio que Roa enfrenta por la compra de un apartamento que adquirió cuando ya había sido nombrado cabeza de Ecopetrol. Según la Fiscalía, Roa compró el inmueble en una zona exclusiva de Bogotá (Chicó) por 34% menos del valor. Pero no solo el precio habría sido favorable. La Fiscalía aseguró que también hubo condiciones de pago ventajosas, lo que representó un beneficio para Roa dentro de esa negociación privada que, según el ente acusador, gira alrededor de la relación del entonces presidente de Ecopetrol con el empresario Juan Guillermo Mancera, descrito como una persona cercana a él. De hecho, la diferencia con el precio real fue de aproximadamente $927 millones. Mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones. Para la Fiscalía, ese negocio inmobiliario tiene relación con su cargo. Según la imputación, Roa habría ejercido presión indebida sobre Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, filial de Ecopetrol. Esto, en decisiones relacionadas con un proyecto de regasificación. Justo ayer, antes de que se aplazara la audiencia, Rojas pidió ser reconocido como víctima en el proceso penal. Según su abogado, Diego Henao, Rojas ha sido amenazado, y para sustentar que su cliente fuera reconocido como víctima, mencionó varios episodios relacionados con Julián Caicedo, pareja de Roa.

“Desde finales de septiembre y, de manera más intensa, desde octubre de 2024, Ricardo Roa y Julián Caicedo comenzaron a ejercer presión sobre Luis Enrique Rojas para que el proyecto relacionado con la regasificadora de Ballena/Chuchupa fuera direccionado hacia Gaxi, empresa vinculada al señor Juan Guillermo Mancera”, dijo el abogado. Luego, apuntó que las solicitudes “no se limitaron a una discusión ordinaria de carácter empresarial” y que “existía un interés concreto en que Gaxi tuviera una posición privilegiada dentro del proyecto”. A su vez, dijo Henao, Rojas enfrentó una persecución que habría incluido amenazas y publicaciones en su contra. Para la defensa de Roa, Rojas “no cumple con los requisitos de víctima dentro del proceso”. La decisión sobre esa apelación quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Lea también: ¿Petro podría ser investigado por la muerte de Kevin Acosta? Expertos opinan

La condecoración a Gutiérrez en el Concejo de Bogotá

Pocos días antes de que el escándalo estallara en 2025, el Concejo de Bogotá le otorgó una condecoración a Gutiérrez. Se trata de la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez-Grado Cruz de Plata, que es la máxima distinción que otorga el Concejo de la capital a personas naturales y jurídicas. En este caso, fue por su “aporte a la educación en Bogotá”. Según la publicación del cuerpo colegiado en redes sociales, el concejal postulante fue Edward Arias, de la Alianza Verde, que lleva siendo concejal del Distrito desde 2003. Y se le condecoró, precisamente, por su labor desde la Fundación Universitaria San José, como informó Colmundo Radio. “Es una invitación a seguir trabajando por la transformación de Colombia a través de la educación”, señaló Gutiérrez tras recibir la condecoración en el recinto del Concejo Distrial en agosto de 2025. Y sí que venía trabajando con su “aporte”. Pero, como la vida puede dar muchas vueltas, un año después ese “aporte” es el de pedir disculpas por el caso de Juliana Guerrero.

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