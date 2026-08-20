Así le habrían entregado títulos falsos a Juliana Guerrero, según confesó exsecretario de U. San José

La Fiscalía General de la Nación firmó ayer un preacuerdo con el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por el caso de los títulos falsos que se le habrían entregado a Juliana Guerrero. Gutiérrez aceptó participación en el delito de falsedad ideológica en documento público, es decir, le dio títulos falsos a la polémica exfuncionaria.
No es el único caso de corrupción que se mueve con personajes cercanos al expresidente Petro. Este jueves, se instaló la audiencia de acusación contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá. Sin embargo, fue aplazada hasta noviembre.